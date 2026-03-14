West Ham-Manchester City, dove vedere il match in tv e streaming LIVE

Nonostante i due club abbiano obiettivi differenti, entrambi proveranno a conquistare tre punti che possono essere importanti

Jacopo del Monaco 14 marzo - 10:00

Tra gli incontri che andranno in scena nel corso della giornata odierna figura anche quello tra West Ham e Manchester City e, nel paragrafo che segue, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, si affronteranno in occasione della giornata numero 30 della Premier League. Il match avrà inizio alle ore 21:00 e si terrà presso il London Stadium. All'andata, i due club hanno giocato contro nel mese di dicembre ed i Citizens hanno vinto 3-0 grazie alla doppietta di Erling Haaland ed alla rete di Tijjani Reijnders.

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West Ham-Manchester City, dove vedere la partita — I padroni di casa puntano ad una vittoria che può essere molto importante in chiave salvezza. Gli ospiti, dal canto loro, hanno intenzione di conquistare i tre punti per tenere viva la corsa al titolo di Campione d'Inghilterra. La sfida tra il West Ham ed il Manchester City sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, per la precisione sul canale Sky Sport Max, mentre in streaming si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.

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Come arrivano i due club alla sfida — Il West Ham guidato dal portoghese Nuno Espirito Santo, in questo momento, occupa la diciottesima posizione in classifica coi suoi 28 punti, gli stessi che ha il Nottingham Forest ed a -1 dal Tottenham. Negli ultimi impegni stagionali, la squadra londinese ha giocato in due competizioni nazionali differenti: FA Cup, dove ha eliminato prima il Burton (0-1) e poi il Brentford ai calci di rigore; campionato, pareggio a reti bianche contro il Bournemouth, sconfitta per 5-2 in casa del Liverpool e vittoria per 0-1 contro il Fulham.

Il Manchester City allenato dallo spagnolo Pep Guardiola, invece, si trova al secondo posto avendo totalizzato 60 punti, sette in meno rispetto all'Arsenal capolista. Nelle ultime cinque partite della stagione in corso, i Citizens hanno giocato in tre competizioni diverse: Premier League, due vittorie contro Newcastle (2-1) e Leeds United (0-1) e pareggio per 2-2 contro il Nottingham Forest; coppa nazionale, dove hanno eliminato i già menzionati Magpies vincendo 1-3; andata degli ottavi di finale di Champions League, sconfitta per 3-0 in casa del Real Madrid.

Probabili formazioni — Per i padroni di casa mancherà soltanto Summerville per infortunio, mentre sono in dubbio Fabiański, Scarles e Traoré. Gli ospiti, invece, dovranno fare a meno degli infortunati Gvardiol e Kovačić.

WEST HAM (4-4-2): Hermansen; Wan-Bissaka, Disasi, Todibo, Diouf; Bowen, Souček, Potts, M. Fernandes; P. Felipe, Castellanos. Allenatore: Espirito Santo

MANCHESTER CITY (4-1-3-2): Donnarumma; Nunes, R. Dias, Guéhi, Aït-Nouri; Rodri; Cherki, B. Silva, O'Reilly; Semenyo, Haaland. Allenatore: Guardiola

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