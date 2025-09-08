derbyderbyderby streaming Novorizontino-Atletico GO, dove vederla in diretta TV e in streaming LIVE

Novorizontino-Atletico GO, dove vederla in diretta TV e in streaming LIVE

I padroni di casa sono in crisi nera con 3 sconfitte di fila. Serve una vittoria per non staccarsi definitivamente dalla zona playoff. Ma gli ospiti sono in buona forma saranno un osso duro.
Mentre la Selecao di Carlo Ancelotti sta preparando la difficile trasferta in altura in Bolivia per le qualificazioni mondiali, il campionato brasiliano di Serie B chiude la sua 25esima giornata questa notte. In campo Novorizontino e Atletico Goianense, gara che sarà disponibile GRATIS IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati. In questo articolo ti offriamo statistiche, probabili formazioni e tutto quello che devi sapere per vedere questa partita.

Dove vedere America Novorizontino-Atletico GO in diretta TV e in streaming LIVE

Tutto pronto al Ismaele de Biasi di Belo Horizonte dove i padroni di casa del Novorizontino ospitano l'Atletico GO per la 25esima giornata del Brasileirao B. Il match è in programma il 9 settembre a mezzanotte e mezza e sarà visibile in diretta streaming esclusiva su Bet365, con la possibilità di vivere il match anche con l'approfondimento in tempo reale delle statistiche di squadra e individuali.

Novorizontino-Atletico GO, e statistiche pre match

Crollo verticale dei gialloneri padroni di casa che in 3 giornate sono caduti dal terzo all'ottavo posto in classifica. I 3 ko contro Coritiba, Criciuma e Atletico PR, hanno portato fuori dalla zona playoff il Novorizontino che ora ha un bottino di 26 punti, frutto di 9 vinte, 9 pareggiate 6 sconfitte con 26 goal fatti e 23 subiti. Gli ospiti invece sono solo 13esimi in gratuatoria a +5 dalla zona retrocessioni e -11 da quella promozione. La squadra ha finora raccolto 7 successi, 10 pareggi e 7 sconfitte con una differenza reti a 0 (26-26).  I rossoneri arrivano dalla vittoria per 2-0 in casa contro l'Amazonas.

Le probabili formazioni di Novorizontino-Atletico GO

NOVORIZONTINO (3-5-2) - Airton; Dantas, Cesar Martins, Patrick;  Rodrigo Soares,  Jean Irmer, Luis Oyama, Frizzo, Mayk; Robson, Caio.

ATLETICO GO (4-4-2) - Vitor; Dudu Marques, Adriano Martins, Wallace, Roma; Luizao, Ronald, Radsley, Conceicao; Lele, Jean Dias.

