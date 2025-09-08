Novorizontino-Atletico GO, dove vederla in diretta TV e in streaming LIVE

I padroni di casa sono in crisi nera con 3 sconfitte di fila. Serve una vittoria per non staccarsi definitivamente dalla zona playoff. Ma gli ospiti sono in buona forma saranno un osso duro.

Redazione Derby Derby Derby 8 settembre 2025 (modifica il 8 settembre 2025 | 13:59)

Mentre la Selecao di Carlo Ancelotti sta preparando la difficile trasferta in altura in Bolivia per le qualificazioni mondiali, il campionato brasiliano di Serie B chiude la sua 25esima giornata questa notte. In campo Novorizontino e Atletico Goianense, gara che sarà disponibile GRATIS IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati. In questo articolo ti offriamo statistiche, probabili formazioni e tutto quello che devi sapere per vedere questa partita.

Dove vedere America Novorizontino-Atletico GO in diretta TV e in streaming LIVE — Tutto pronto al Ismaele de Biasi di Belo Horizonte dove i padroni di casa del Novorizontino ospitano l'Atletico GO per la 25esima giornata del Brasileirao B. Il match è in programma il 9 settembre a mezzanotte e mezza e sarà visibile in diretta streaming esclusiva su Bet365, con la possibilità di vivere il match anche con l'approfondimento in tempo reale delle statistiche di squadra e individuali.

Novorizontino-Atletico GO, e statistiche pre match — Crollo verticale dei gialloneri padroni di casa che in 3 giornate sono caduti dal terzo all'ottavo posto in classifica. I 3 ko contro Coritiba, Criciuma e Atletico PR, hanno portato fuori dalla zona playoff il Novorizontino che ora ha un bottino di 26 punti, frutto di 9 vinte, 9 pareggiate 6 sconfitte con 26 goal fatti e 23 subiti. Gli ospiti invece sono solo 13esimi in gratuatoria a +5 dalla zona retrocessioni e -11 da quella promozione. La squadra ha finora raccolto 7 successi, 10 pareggi e 7 sconfitte con una differenza reti a 0 (26-26). I rossoneri arrivano dalla vittoria per 2-0 in casa contro l'Amazonas.

Le probabili formazioni di Novorizontino-Atletico GO — NOVORIZONTINO (3-5-2) - Airton; Dantas, Cesar Martins, Patrick; Rodrigo Soares, Jean Irmer, Luis Oyama, Frizzo, Mayk; Robson, Caio.

ATLETICO GO (4-4-2) - Vitor; Dudu Marques, Adriano Martins, Wallace, Roma; Luizao, Ronald, Radsley, Conceicao; Lele, Jean Dias.