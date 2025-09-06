America MG-Operaio, dove vederla in diretta TV e in streaming LIVE

La sfida fra America MG e Operaio è in programma GRATIS IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti registrati alla piattaforma. Questo è l'unico modo per vedere la gara e tutta la stagione di Serie B brasiliana visto che il sito ha un accordo esclusivo per la trasmissione di questa lega in Italia. Oltre al live streaming gratuito potrai anche vedere le statistiche in tempo reale sia di squadra che indivisuali per questa sfida.

America MG-Operaio, cosa c'è da sapere

I padroni di casa dell'America MG sono terzultimi in classifica e al momento sarebbero retrocessi. Il ruolino di marcia è a dir poco deficitario con 25 punti in 24 giornate, frutto di 7 vittorie, 4 pareggi e 13 sconfitte con 25 goal all'attivo e 32 al passivo. I biancoverdi arrivano dal successo per 2-0 contro l'Avai. Gli ospiti occupano il decimo posto con 33 punti a -6 dalla zona retrocessione, in una classifica molto corta che vede tante squadre in lotta. Il bottino dei bianconeri recita 9 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte con 26 goal fatti e 23 subiti e due vittorie consecutive contro Paysandu e Coritiba. Nel match del girone di andata succeso 1-0 per l'Operaio.