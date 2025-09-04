Mentre in Sudamerica impazza la corsa per le qualificazioni ai prossimi mondiali, in Nord America e precisamente negli USA, la MLS non si ferma. Domenica 7 settembre alle 2,30 di notte va in scena il match della Western Conference fra St.Louis City e FC Dallas. In questo articolo troverete tutte le informazioni utili per vivere al meglio questa sfida a stelle e strisce.
MLS
MLS, St.Louis-Dallas: dove vedere la diretta tv e lo treaming live gratis
Diretta TV e in streaming LIVE di St.Louis-Dalla, dove vedere il match?—
La gara del City Park di St.Louis sarà trasmessa GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati alla piattaforma. Chi ama lo spettacolo della MLS quindi dovrà solo collegarsi sul sito in maniera rapida dal nostro link, aprire un conto gioco e godersi sia il match che lo scout live con tutte le statistiche aggiornate in tempo reale.
St.Louis-Dallas, qual è lo stato di forma dei due team?—
Entrambe le formazioni si stanno trascinando verso il finale di stagione con poche motivazi0ni visto che la zona playoff è lontana sia per i padroni di casa penultimi nella Western Conference sia per gli ospiti quartultimi. Nello specifico St.Louis ha raccolto finora solo 21 punti, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e ben 17 sconfitte con 33 goal fatti e 50 subiti. Leggermente meglio i numeri dei texani, con 30 punti in classifica e un ruolino di marcia di 7 W, 9 D e 11 L con 39 reti realizzate e 47 concesse. I padroni di casa sono inoltre reduci da 3 ko di fila mentre gli ospiti da 2 pareggi consecutivi. L'ultimo scontro diretto risale allo scorso luglio con un netto 3-0 a favore di Dallas.
Le probabili formazioni di Malaga-Granada—
La squadra di casa farà affidamento sul brasiliano Joao Klauss autore di 9 reti mentre gli ospiti punteranno su croato Musa in rete 13 volte.
St.Louis (4-3-3) - Burki; Totland, Kessler, Baumgartl, Padelford; Morales, Lowen, Ostrak; Becher, Klauss, Hartel. All. Crytchley
Dallas (3-4-3) - Collodi; Moore, Abubakar, Ibeagha; Ramiro, Lletget, Kaick, Kamungo; Musa, Farrington, Delgado All.Quill
© RIPRODUZIONE RISERVATA