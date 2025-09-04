MLS, St.Louis-Dallas: dove vedere la diretta tv e lo treaming live gratis

St.Louis-Dallas, qual è lo stato di forma dei due team?

Entrambe le formazioni si stanno trascinando verso il finale di stagione con poche motivazi0ni visto che la zona playoff è lontana sia per i padroni di casa penultimi nella Western Conference sia per gli ospiti quartultimi. Nello specifico St.Louis ha raccolto finora solo 21 punti, frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e ben 17 sconfitte con 33 goal fatti e 50 subiti. Leggermente meglio i numeri dei texani, con 30 punti in classifica e un ruolino di marcia di 7 W, 9 D e 11 L con 39 reti realizzate e 47 concesse. I padroni di casa sono inoltre reduci da 3 ko di fila mentre gli ospiti da 2 pareggi consecutivi. L'ultimo scontro diretto risale allo scorso luglio con un netto 3-0 a favore di Dallas.