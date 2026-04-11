Dove vedere Osasuna-Betis in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Osasuna-Betis: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 11 aprile 2026 (modifica il 11 aprile 2026 | 14:02)

La 31ª giornata di LaLiga propone una sfida molto interessante all’Estadio El Sadar, dove domenica 12 aprile alle ore 14:00 si affronteranno Osasuna e Betis. Un match che mette in palio punti pesanti nella corsa all’Europa: i padroni di casa inseguono un posto nelle competizioni europee, mentre gli andalusi vogliono difendere una posizione che al momento garantisce l’accesso all’Europa League. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI OSASUNA-BETIS SU BET365

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Il momento delle due squadre — L’Osasuna sta vivendo una stagione più che positiva, trascinato anche da una forte impronta italiana. In panchina c’è Alessio Lisci, mentre in attacco il punto di riferimento è Ante Budimir, protagonista di un campionato di grande livello. La squadra di Pamplona occupa attualmente il nono posto e continua a coltivare ambizioni europee. Il distacco dalla zona Conference League non è proibitivo e il recente rendimento lascia ben sperare: l’Osasuna è riuscito a raccogliere punti importanti contro squadre competitive, dimostrando solidità e spirito di gruppo. Inoltre, il passo falso del Celta Vigo ha riaperto ulteriormente i giochi, offrendo un’occasione preziosa per accorciare le distanze e rientrare pienamente nella corsa europea.

Situazione diversa per il Betis, che nonostante una posizione di classifica favorevole sta attraversando un momento complicato. La squadra allenata da Manuel Pellegrini non ha infatti trovato la vittoria nelle ultime cinque giornate di campionato, evidenziando un calo proprio nel momento più delicato della stagione. Gli andalusi restano comunque in zona Europa League, ma il margine sulle inseguitrici si sta assottigliando. Una nuova battuta d’arresto potrebbe riaprire completamente la corsa, rendendo fondamentale ottenere un risultato positivo a Pamplona. Nonostante le difficoltà recenti, il Betis dispone di qualità tecniche importanti e di giocatori capaci di decidere la partita in qualsiasi momento.

Le probabili formazioni di Osasuna-Betis — L’Osasuna dovrebbe affidarsi ancora a Budimir come riferimento offensivo, supportato da una linea di trequartisti dinamica e pronta a inserirsi. Il Betis risponde con il Cucho come punta centrale, sostenuto da un reparto offensivo tecnico e creativo.

Osasuna (4-2-3-1): Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Galan; Moncayola, Torro; Garcia, Oroz, Barja; Budimir. Allenatore: Lisci.

Real Betis (4-2-3-1): Lopez; Ruibal, Bartra, Natan, Rodriguez; Altimira, Roca; Fornals, Fidalgo, Riquelme; Cucho. Allenatore: Pellegrini.