derbyderbyderby streaming Ospitaletto-Giana Erminio: dove vedere la Serie C in TV e in Streaming Gratis

streaming

Ospitaletto-Giana Erminio: dove vedere la Serie C in TV e in Streaming Gratis

Ospitaletto-Giana Erminio: dove vedere la Serie C in TV e in Streaming Gratis - immagine 1
Ospitaletto-Giana Erminio, match valido il 34° turno: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Bet365
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Derby lombardo allo Stadio Comunale Gino Corioni. Dopo il doppio successo ottenuto a spese di Albinoleffe Pergolettese, la Giana Erminio cerca il tris in casa dell'Ospitaletto Franciacorta, capace nel corso della regular season di trasformare il proprio campo in terreno ostico anche per le grandi. Calcio d'inizio sabato alle 14:30, in palio punti pesanti per la salvezza (padroni di casa) e per i play-off (ospiti).

Guarda ora Ospitaletto-Giana Erminio GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Ospitaletto-Giana Erminio: dove vedere la Serie C in Streaming e in Tv

—  

OSPITALETTO GIANA ERMINIO SERIE C DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Ospitaletto e Giana Erminioin Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Come accedere allo streaming:

—  

  • Registrarsi o accedere al conto di Bet365

  • Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

  • Cercare Ospitaletto-Giana Erminio nel palinsesto Live

    • Ospitaletto-Giana Erminio, probabili formazioni

    —  

    OSPITALETTO (4-3-3): Sonzogni, Nessi, Possenti, Messaggi, Gobbi, Ievoli, Gualandris, Maucci, Mondini, Panatti, Casali. Allenatore: Andrea Quaresmini.

    GIANA ERMINIO (3-5-2): Zenti; Previtali, Piazza, Cannistrà; Vitale, Nelli, Marotta, Renda,,Ruffini; Galeandro, Lischetti. Allenatore: Vinicio Espinal.

    Guarda ora Ospitaletto-Giana Erminio GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

    Leggi anche
    Triestina-Virtus Verona: dove vedere la Serie C in TV e in Streaming Gratis
    Renate-Novara: dove vedere la Serie C in TV e in Streaming Gratis

    © RIPRODUZIONE RISERVATA