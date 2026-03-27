Ospitaletto-Giana Erminio: dove vedere la Serie C in TV e in Streaming Gratis

Derby lombardo allo Stadio Comunale Gino Corioni. Dopo il doppio successo ottenuto a spese di Albinoleffe e Pergolettese , la Giana Erminio cerca il tris in casa dell' Ospitaletto Franciacorta , capace nel corso della regular season di trasformare il proprio campo in terreno ostico anche per le grandi. Calcio d'inizio sabato alle 14:30, in palio punti pesanti per la salvezza (padroni di casa) e per i play-off (ospiti).

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