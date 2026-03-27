Derby lombardo allo Stadio Comunale Gino Corioni. Dopo il doppio successo ottenuto a spese di Albinoleffe e Pergolettese, la Giana Erminio cerca il tris in casa dell'Ospitaletto Franciacorta, capace nel corso della regular season di trasformare il proprio campo in terreno ostico anche per le grandi. Calcio d'inizio sabato alle 14:30, in palio punti pesanti per la salvezza (padroni di casa) e per i play-off (ospiti).
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Ospitaletto-Giana Erminio: dove vedere la Serie C in TV e in Streaming Gratis
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Come accedere allo streaming:—
Ospitaletto-Giana Erminio, probabili formazioni—
OSPITALETTO (4-3-3): Sonzogni, Nessi, Possenti, Messaggi, Gobbi, Ievoli, Gualandris, Maucci, Mondini, Panatti, Casali. Allenatore: Andrea Quaresmini.
GIANA ERMINIO (3-5-2): Zenti; Previtali, Piazza, Cannistrà; Vitale, Nelli, Marotta, Renda,,Ruffini; Galeandro, Lischetti. Allenatore: Vinicio Espinal.
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