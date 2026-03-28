Ospitaletto-Giana Erminio, match valido il 34° turno: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 02:45)

Ospitaletto e Giana Erminio si affrontano in una sfida, valida per il 34° turno del Girone A di Serie C (calcio d'inizio sabato alle ore 14:30) che mette di fronte esigenze diverse ma ugualmente urgenti, tra chi lotta per stabilità e chi punta a restare agganciato alla zona playoff.

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Qui Ospitaletto — L'Ospitaletto di Andrea Quaresmini è 16ª con 38 punti e arriva da un pareggio di prestigio contro l’Union Brescia (0-0), dopo una serie in cui ha mostrato solidità soprattutto in casa, dove ha fermato anche Vicenza, Lecco e Renate. In generale, il suo percorso racconta di una squadra capace di alternare buone prove interne a qualche difficoltà di continuità.

Qui Giana Erminio — La formazione di Vinicio Espinal è 9ª con 45 punti e si presenta forte di due vittorie consecutive senza subire gol, contro AlbinoLeffe e Pergolettese. Il bilancio stagionale parla di 12 vittorie, 9 pareggi e 12 sconfitte, con un equilibrio che la tiene pienamente in corsa per la zona playoff.

Ospitaletto-Giana Erminio, probabili formazioni — OSPITALETTO (4-3-3): Sonzogni, Nessi, Possenti, Messaggi, Gobbi, Ievoli, Gualandris, Maucci, Mondini, Panatti, Casali. Allenatore: Andrea Quaresmini.

GIANA ERMINIO (3-5-2): Zenti; Previtali, Piazza, Cannistrà; Vitale, Nelli, Marotta, Renda,,Ruffini; Galeandro, Lischetti. Allenatore: Vinicio Espinal.