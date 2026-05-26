Il secondo turno del Roland Garros mette di fronte Jelena Ostapenko e Magda Linette in una delle sfide più interessanti del programma di mercoledì 27 maggio 2026. Il match, in calendario alle ore 11:00 italiane sulla terra battuta parigina, promette equilibrio e intensità tra due giocatrici con caratteristiche molto diverse.

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Il momento delle due squadre

Ostapenko parte leggermente avanti grazie alla maggiore qualità offensiva, alla potenza dei colpi e alla capacità di prendere in mano lo scambio fin dai primi punti. Dall’altra parte, però, Linette resta un’avversaria solida ed esperta, capace di creare difficoltà soprattutto quando riesce a rallentare il ritmo e a sporcare il gioco dell’avversaria.

La tennista lettone arriva all’incontro dopo una vittoria convincente al debutto contro Ella Seidel, superata in due set senza particolari problemi. Percorso più complicato invece per Magda Linette, che ha avuto bisogno di tre set per eliminare Tereza Valentova in una partita molto combattuta. Un successo importante sul piano caratteriale, ma anche più pesante dal punto di vista fisico.

I precedenti tra le due raccontano una situazione di perfetta parità: una vittoria a testa nei confronti diretti. L’ultimo incrocio risale agli Internazionali di Roma del 2020, quando fu Linette a imporsi con il punteggio di 6-4, 6-3. Un risultato che però oggi conta relativamente, considerando il tempo trascorso e l’evoluzione del livello di entrambe le giocatrici.

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