Al Kassam Stadium va in scena quello che può essere definito, senza mezzi termini, uno scontro salvezza. Oxford United e West Bromwich Albion si affrontano in una sfida che pesa enormemente nella corsa salvezza, con entrambe le squadre immerse in una crisi di risultati che rende il margine d’errore praticamente nullo.

Oxford Utd-WBA: dove vedere la Championship in Streaming e in Tv — OXFORD UTD WBA CHAMPIONSHIP DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Oxford Utd-WBA in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Qui Oxford Utd — L’Oxford occupa attualmente la ventitreesima posizione e non vince da sette partite, con un bilancio di due pareggi e cinque sconfitte. Il dato più preoccupante riguarda il rendimento casalingo: gli “U’s” non trovano la vittoria al Kassam da sei gare e non segnano davanti al proprio pubblico addirittura dal Boxing Day. Una sterilità offensiva che si riflette anche sulle scelte di Matt Bloomfield, costretto a puntare ancora su Will Lankshear, capocannoniere con sei reti ma a digiuno da diverse settimane. Con sei punti di distanza proprio dal West Brom, una sconfitta rischierebbe di compromettere seriamente le speranze di permanenza in Championship.

Qui West Bromwich — Il West Bromwich arriva a Oxford dopo una settimana turbolenta. Il pareggio interno contro il Charlton è stato l’ennesimo risultato deludente di una striscia di dieci partite senza vittorie e ha portato all’esonero di Eric Ramsay. La squadra è stata affidata temporaneamente a James Morrison, leggenda del club, con l’obiettivo dichiarato di scuotere l’ambiente e ritrovare la retta via.

Oxford Utd-WBA, probabili formazioni — OXFORD UNITED (4-5-1): Cumming; Long, Makosso, Brown, Currie; Vaulks, Brannagan, Mills, Peart-Harris, Emakhu; Lankshear. All. Bloomfield.

WEST BROMWICH ALBION (4-2-3-1): O'Leary; Campbell, Phillips, Taylor, Styles; Diakite, Mowatt; Jimoh-Aloba, Molumby, Johnston; Heggebo. All. Morrison.

