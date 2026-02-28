Preston-Millwall: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Championship su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 28 febbraio - 09:21

A Deepdale si gioca una partita che pesa soprattutto in ottica alta classifica. Il Millwall arriva a Preston con l’ambizione concreta di continuare la rincorsa alla promozione diretta, mentre i padroni di casa cercano di uscire da un momento che definire complicato è poco.

Preston-Millwall: dove vedere la Championship in Streaming e in Tv — La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Preston — Il Preston è scivolato al nono posto e vive una fase di evidente frustrazione. Le ultime due partite hanno lasciato strascichi pesanti: sconfitta nel derby con il Blackburn e pareggio contro lo Swansea, entrambe maturate con gol subiti al 94°.

Episodi che pesano più dei punti persi, perché incidono sulla tenuta mentale di un gruppo che ha vinto solo una delle ultime nove gare ufficiali. A Deepdale, inoltre, la produzione offensiva non è stata brillante: 22 reti segnate in 17 partite interne, un bottino che spiega le difficoltà nel chiudere le gare quando si presentano le occasioni.

Qui Millwall — Il Millwall, invece, si presenta da terzo in classifica, forte di 16 punti raccolti nelle ultime otto giornate. Un ritmo da squadra di vertice, interrotto soltanto dallo scivolone interno contro il Portsmouth, immediatamente cancellato dal netto 3-0 inflitto al Birmingham City. I “Lions” sono a quattro punti dal secondo posto, quello che garantisce l’accesso diretto alla Premier League, e sanno che ogni trasferta da qui in avanti può fare la differenza.

Lontano da casa hanno costruito buona parte della loro solidità: quinto miglior rendimento esterno della Championship, con appena 19 gol subiti in 16 partite. Numeri che raccontano di una squadra organizzata, compatta, capace di soffrire senza disunirsi.

Preston-Millwall, probabili formazioni — PRESTON (3-4-1-2): Cornell; Offiah, Gibson, Hughes; Valentin, Whiteman, Devine, Vukcevic; Lang; Osmajic, Jebbison. All. Heckingbottom.

MILLWALL (4-2-3-1): Patterson; Leonard, Crama, Cooper, Sturge; De Norre, Mitchell; Azeez, Langstaff, Neghli; Coburn. All. Neil.

