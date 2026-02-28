Leeds United-Manchester City, dove vedere il match in tv e streaming LIVE

Mentre la squadra di casa proverà ad allontanarsi ancor di più dalla zona retrocessione, gli ospiti punteranno alla vittoria per continuare a lottare per il titolo

Jacopo del Monaco 28 febbraio - 09:20

Uno dei match che andrà in scena nel corso della giornata odierna metterà di fronte il Leeds United ed il Manchester City e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, si sfideranno in occasione della giornata numero 28 della Premier League. L'incontro avrà inizio alle ore 18:30 presso l'Elland Road. All'andata le due squadre hanno giocato contro a fine novembre ed i Citizens hanno vinto 3-2. Dopo le reti di Phil Foden e Josko Gvardiol nel primo tempo, i Peacocks hanno pareggiato con Calvert-Lewin e Nmecha ma, al 91', Foden ha segnato la rete decisiva.

Per poter guardare le partite ed altre discipline sportive in maniera gratuita, ci sono tre tre alternative:

Leeds United-Manchester City, dove vedere la partita — La squadra di casa ha come obiettivo quello di allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti vogliono continuare a lottare per il titolo di Campione d'Inghilterra. L'incontro di oggi tra il Leeds United ed il Manchester City si potrà vedere in diretta televisiva su Sky Sport, per la precisione sul canale Sky Sport Calcio. In streaming, invece, sarà visibile su Sky Go e NOW TV.

Come arrivano i due club alla sfida — In questo momento, il Leeds United allenato dal tedesco Daniel Farke occupa la quindicesima posizione nella classifica della massima competizione inglese avendo totalizzato 31 punti ed è a +6 dalla zona retrocessione. Dopo aver perso 0-4 in casa contro l'Arsenal, i Peacocks hanno vinto contro Nottingham Forest (3-1) e pareggiato contro Chelsea (2-2) ed Aston Villa (1-1) in campionato, mentre in FA Cup hanno ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale dopo aver battuto ai rigori il Birmingham.

Il Manchester City guidato dallo spagnolo Pep Guardiola, dal canto suo, si trova al secondo posto in classifica con 56 punti, soltanto cinque in meno rispetto all'Arsenal capolista. Negli ultimi cinque impegni stagionali, i Citizens hanno giocato in tre competizioni nazionali differenti e hanno sempre vinto: Carabao Cup, vittoria per 3-1 nella semifinale di ritorno contro il Newcastle e qualificazione per la finale; Premier League, dove hanno vinto contro Liverpool (1-2), Fulham (3-0) e Newcastle (2-1); FA Cup, accesso agli ottavi di finale dopo aver battuto 2-0 il Salford.

Probabili formazioni — I padroni di casa, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, scenderanno in campo con la formazione titolare e l'unico assente per infortunio sarà l'ex Milan Noah Okafor. La squadra ospite, dal canto suo, dovrà fare a meno dei due croati Kovačić e Gvardiol, mentre sono in dubbio Doku ed Alleyne.

LEEDS UNITED (3-4-2-1): Darlow; Struijk, Bijol, Rodon; Bogle, Ampadu, Gruev, Gudmundsson; Stach, Aaronson; Calvert-Lewin. Allenatore: Farke

MANCHESTER CITY (4-1-3-2): Donnarumma; Nunes, R. Dias, Guéhi, Ait-Nouri; Rodri; Semenyo, B. Silvia, O'Reilly; Haaland, Marmoush. Allenatore: Guardiola