Il confronto tra Palmeiras e Atletico Paranaense, valido per la dodicesima giornata del Brasileirao, mette di fronte due squadre stabilmente nella parte alta della classifica ma con un differente livello di continuità. I padroni di casa guidano il campionato con 26 punti, mentre gli ospiti occupano la sesta posizione a quota 19. Guarda ora Palmeiras-Atletico Paranaense GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Come accedere allo streaming:—
Qui Palmeiras—
Il Palmeiras arriva alla sfida con il miglior rendimento complessivo del torneo: 8 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta in 11 partite, accompagnate da una differenza reti di +11 (21 gol fatti, 10 subiti). Padroni di casa reduci dallo 0-0 contro il Corinthians in campionato, ma anche dal successo per 2-1 contro lo Sporting Cristal in Copa Libertadores.
Qui Atletico Paranaense—
L’Atletico Paranaense si presenta con un rendimento più discontinuità, ma comunque competitivo: 6 vittorie, 1 pareggio e 4 sconfitte in 11 giornate, con 17 gol fatti e 13 subiti. Nelle ultime dieci partite di campionato il bilancio è di 5 vittorie, di cui l'ultima con la Chapecoense (2-0), 1 pareggio e 4 sconfitte.
Palmeiras-Atletico Paranaense, probabili formazioni—
Palmeiras (4-2-3-1): Miguel, Giay, Gustavo Gomez, Cerqueira, Khellven, Andreas Pereira, Evangelista, Allan, Mauricio, Arias, López.
Atletico Paranaense (3-4-2-1): Santos, Dias, Aguirre, Esquivel, Junior, Portilla, Luiz Gustavo, Mendoza, Dudu, Julimar, Viveros.
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