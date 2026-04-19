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Bragantino-Remo Streaming e Diretta Tv: dove vedere il Brasileirão

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Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Bragantino-Remo, sfida valida per il 12° turno del Brasileirao. Le due squadre vivono momenti differenti, separate in classifica da 6 punti: i padroni di casa, nonostante un inizio altalenante, con una vittoria potrebbero restare agganciati alla zone che contano; ospiti terzultimi con appena 8 punti in 11 partiti e con un solo successo all'attivo.Guarda ora Bragantino-Remo GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Partite in streaming live
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    • Bragantino-Remo, probabili formazioni

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    Bragantino (4-2-3-1): Volpi, Hurtado, Alix, Marques, Capixaba, Gabriel, Matheus Fernandes, Herrera, Barbosa, Vinicinho, Pitta.

    Remo (4-2-3-1): Rangel, Marcelinho, Marllon, Tchamba, Mayk, Ze Welison, Patrick, Pikachu, Braga, Manga, Taliari.

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