Santos-Fluminense Streaming e Diretta Tv: dove vedere il Brasileirão

Santos-Fluminense: info partita, probabili formazioni, tutte le partite del Brasileirão in diretta TV e in Streaming Gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 19 aprile 2026 (modifica il 19 aprile 2026 | 07:02)

Santos-Fluminense, grande classica del calcio brasiliano. Il 12° turno del Brasileirao al mette a confronto due squadre che vivono stati d'animo differenti e competono per obiettivi diversi: da un lato i padroni di casa cercano continuità per allontanarsi dalla zona bassa, dall’altro il Fluminense punta a restare agganciato al gruppo di vertice, ma è reduce da due sfide senza vittorie all'attivo. Guarda ora Santos-Fluminense GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Santos-Fluminense: dove vedere il Brasileirão in Streaming e in Tv — SANTOS FLUMINENSE BRASILERAO DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Santos e Fluminense in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming: —

Registrarsi o accedere al conto di Bet365

Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

Cercare Santos-Fluminense nel palinsesto Live

Qui Santos — Il Santos arriva con 13 punti in 11 partite (3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte), con una differenza reti negativa (14 gol fatti e 16 subiti). Il rendimento recente è discontinuo, ma segnali positivi arrivano dalle gare interne: due vittorie casalinghe consecutive in campionato, tra cui l'ultima (1-0) contro l’Atlético Mineiro.

Qui Fluminense — Il Fluminense si presenta invece con 20 punti in 11 partite (6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte) e una differenza reti positiva (+5, con 18 gol segnati e 13 subiti), numeri che lo collocano stabilmente nelle prime posizioni della classifica. Tuttavia, il momento recente evidenzia qualche difficoltà: due sconfitte consecutive tra campionato e Copa Libertadores (contro Flamengo e Independiente Rivadavia), che interrompono una fase positiva e incidono sul morale e sulla continuità.

Santos-Fluminense, probabili formazioni — Santos (4-4-2): Brazão, Vinícius, Verissimo, Peres, Barreal, Arao, Henrique, Bontempo, Moisés, Neymar Jr, Gabriel Barbosa.

Fluminense (4-2-3-1): Fabio, Xavier, Jemmes, Freytes, Rene, Hercules, Bernal, Savarino, Ganso, Serna, Kennedy.