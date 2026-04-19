derbyderbyderby streaming Santos-Fluminense Streaming e Diretta Tv: dove vedere il Brasileirão

Diretta Tv e Streaming gratis

Santos-Fluminense Streaming e Diretta Tv: dove vedere il Brasileirão

Neymar mondiali
Santos-Fluminense: info partita, probabili formazioni, tutte le partite del Brasileirão in diretta TV e in Streaming Gratis su Bet365
Vincenzo Bellino
Vincenzo Bellino Redattore 

Santos-Fluminense, grande classica del calcio brasiliano. Il 12° turno del Brasileirao al mette a confronto due squadre che vivono stati d'animo differenti e competono per obiettivi diversi: da un lato i padroni di casa cercano continuità per allontanarsi dalla zona bassa, dall’altro il Fluminense punta a restare agganciato al gruppo di vertice, ma è reduce da due sfide senza vittorie all'attivo. Guarda ora Santos-Fluminense GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

Santos-Fluminense: dove vedere il Brasileirão in Streaming e in Tv

—  

SANTOS FLUMINENSE BRASILERAO DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Bet365: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Santos e Fluminense in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Come accedere allo streaming:

—  

  • Registrarsi o accedere al conto di Bet365

  • Mantenere attivo il conto oppure effettuare una scommessa

  • Cercare Santos-Fluminense nel palinsesto Live

    • Qui Santos

    —  

    Il Santos arriva con 13 punti in 11 partite (3 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte), con una differenza reti negativa (14 gol fatti e 16 subiti). Il rendimento recente è discontinuo, ma segnali positivi arrivano dalle gare interne: due vittorie casalinghe consecutive in campionato, tra cui l'ultima (1-0) contro l’Atlético Mineiro.

    Qui Fluminense

    —  

    Il Fluminense si presenta invece con 20 punti in 11 partite (6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte) e una differenza reti positiva (+5, con 18 gol segnati e 13 subiti), numeri che lo collocano stabilmente nelle prime posizioni della classifica.  Tuttavia, il momento recente evidenzia qualche difficoltà: due sconfitte consecutive tra campionato e Copa Libertadores (contro Flamengo e Independiente Rivadavia), che interrompono una fase positiva e incidono sul morale e sulla continuità.

    Santos-Fluminense, probabili formazioni

    —  

    Santos (4-4-2): Brazão, Vinícius, Verissimo, Peres, Barreal, Arao, Henrique, Bontempo, Moisés, Neymar Jr, Gabriel Barbosa.

    Fluminense (4-2-3-1): Fabio, Xavier, Jemmes, Freytes, Rene, Hercules, Bernal, Savarino, Ganso, Serna, Kennedy.

    Guarda ora Santos-Fluminense GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

    Leggi anche
    Coritiba-Atletico Mineiro Streaming e Diretta Tv: dove vedere il Brasileirão
    Cerignola-Altamura: dove vedere la Serie C in Streaming e in Diretta Tv

    © RIPRODUZIONE RISERVATA