Scopri dove vedere la partita Paris FC-Lione in diretta tv live: lo streaming gratis della Ligue 1 su Bet365

Carmine Panarella 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 15:02)

Torna la Ligue 1 che tra le tante gare interessanti ci propone mercoledì 29 ottobre alle ore 21:00 la sfida tra Paris FC e Lione, un match che mette di fronte una squadra di metà classifica e una formazione in lotta per le posizioni di vertice. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE PARIS FC-LIONE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Paris FC-Lione in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non soltanto a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche alle statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfette per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Si tratta di un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Ligue 1 direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare Paris FC-Lione nella sezione Live Streaming.

È possibile registrarsi ora su Bet365, attivare il conto e guardare gratis Paris FC-Lione in diretta live. Il match, in programma mercoledì 29 ottobre alle ore 21:00, sarà visibile sulla piattaforma a cui è possibile registrarsi in pochi passaggi.

Il momento delle due squadre — Il Paris FC, undicesimo con 10 punti, cerca continuità e punti per risalire in classifica e consolidare la propria posizione. Il Lione, quarto con 18 punti, punta a confermare il piazzamento nelle prime posizioni e a mantenere il passo delle squadre di vertice. La sfida si preannuncia intensa e combattuta, con gli ospiti favoriti, ma attenti a non sottovalutare i padroni di casa.

Le probabili formazioni di Paris FC-Lione — Il Paris FC cercherà di sfruttare il 4-2-3-1, puntando su equilibrio difensivo e sulle ripartenze rapide dei centrocampisti offensivi. Il Lione, con il 4-2-3-1, punterà su solidità difensiva e qualità tecnica del centrocampo per creare occasioni agli attaccanti.

Paris FC (4-2-3-1): Gambor, Diarra, Boudaoui, Cissokho, Djiku, Sylla, Gomis, Ndong, Yattara, Sow, Traoré. Allenatore: Thierry Laurey

Lione (4-2-3-1): Greif, Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico, Morton, Tessman, Karabec, Tolisso, Fofana, Sulc. Allenatore: Jorge Maciel

Non perdere l’occasione diseguire Paris FC-Lione in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della Ligue 1. Non perderti nemmeno un minuto di Paris FC-Lione in streaming live gratis su Bet365.