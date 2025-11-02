derbyderbyderby streaming Parma-Bologna, dove vedere il derby in diretta tv e streaming LIVE

Parma-Bologna, dove vedere il derby in diretta tv e streaming LIVE

Parma-Bologna, dove vedere il derby in diretta tv e streaming LIVE - immagine 1
I gialloblù puntano ad una vittoria che manca da poco più di un mese, mentre i detentori della Coppa Italia vogliono riscattarsi dopo due pareggi di fila
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Questa domenica di Serie A metterà di fronte il Parma ed il Bologna e, nel paragrafo successivo, troverete le informazioni sul dove vedere il Derby dell'Emilia. Le due compagini si affronteranno oggi alle ore 18:00 presoo lo Stadio Ennio Tardini.

Parma-Bologna, dove vedere il derby in diretta tv e streaming LIVE- immagine 2
Roma, Italia - 29 ottobre 2025: Zion Suzuki, portiere del Parma. (Foto di Paolo Bruno/Getty Images)

Parma-Bologna, dove vedere la partita

I Crociati vogliono puntare ad una vittoria che nella massima competizione italiana manca da fine settembre. I Felsinei, dal canto loro, vogliono riscattare i due pareggi consecutivi nelle ultime giornate. Il Derby dell'Emilia tra Parma e Bologna avrà inizio alle ore 18:00 e sarà visibile in diretta televisiva sia su DAZN che su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. La diretta streaming dell'incontro, invece, si potrà vedere su DAZN, Sky Go e NOW TV.

La situazione delle due squadre

In questo momento, il Parma allenato dal 30enne Carlos Cuesta occupa la quindicesima posizione in classifica con soli 7 punti totalizzati. Dopo la vittoria a fine settembre contro il Torino, la squadra gialloblù non ha più vinto avendo collezionato due sconfitte contro Lecce (0-1) e Roma (1-2) ed altrettanti pareggi prima in trasferta contro il Genoa e poi tra le mura amiche contro il Como, entrambi terminati 0-0 con Zion Suzuki che ha parato un rigore al 97' ai rossoblù.

Parma-Bologna, dove vedere il derby in diretta tv e streaming LIVE- immagine 3
Bologna, Italia - 29 ottobre 2025: Federico Bernardeschi durante la partita contro il Torino. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Il Bologna di Vincenzo Italiano, detentore della Coppa Italia ed attualmente settimo in classifica con 15 punti, non perde una partita di campionato dall'1-0 contro il Milan di metà settembre. Dopo quel momento, i Felsinei hanno collezionato tre vittorie ed altrettanti pareggi. Nelle ultime due giornate di campionato, la compagine rossoblù ha affrontato la Fiorentina al Franchi, facendosi rimontare da 0-2 a 2-2, e poi ha ospitato il Torino al Dall'Ara contro cui ha ottenuto un pareggio a reti bianche.

Probabili formazioni

Il Parma dovrà fare a meno di diversi giocatori come Valeri, Ondrejka, Frigan ed Oristanio, mentre la convocazione di Keita è in dubbi. Ci sono alcuni ballottaggi come quelli tra Britschgi e Lovik, poi Ndiaye-Valenti ed Ordóñez-Hernani. Nel Bologna, invece, mancherà soltanto Ciro Immobile, il quale dovrebbe tornare a disposizione dalla prossima giornata. Anche tra i rossoblù ci sono ballottaggi: Ferguson-Moro, Odgaard-Bernardeschi e Rowe-Cambiaghi.

PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye, Britschgi; Bernabè, Estévez, Ordóñez, Sorensen; Cutrone, Pellegrino. All: Cuesta

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All: Italiano

