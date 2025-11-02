Parma-Bologna, dove vedere il derby in diretta tv e streaming LIVE

I gialloblù puntano ad una vittoria che manca da poco più di un mese, mentre i detentori della Coppa Italia vogliono riscattarsi dopo due pareggi di fila

Jacopo del Monaco 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 10:32)

Questa domenica di Serie A metterà di fronte il Parma ed il Bologna e, nel paragrafo successivo, troverete le informazioni sul dove vedere il Derby dell'Emilia. Le due compagini si affronteranno oggi alle ore 18:00 presoo lo Stadio Ennio Tardini.

Parma-Bologna, dove vedere la partita — I Crociati vogliono puntare ad una vittoria che nella massima competizione italiana manca da fine settembre. I Felsinei, dal canto loro, vogliono riscattare i due pareggi consecutivi nelle ultime giornate. Il Derby dell'Emilia tra Parma e Bologna avrà inizio alle ore 18:00 e sarà visibile in diretta televisiva sia su DAZN che su Sky Sport, precisamente sui canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. La diretta streaming dell'incontro, invece, si potrà vedere su DAZN, Sky Go e NOW TV.

La situazione delle due squadre — In questo momento, il Parma allenato dal 30enne Carlos Cuesta occupa la quindicesima posizione in classifica con soli 7 punti totalizzati. Dopo la vittoria a fine settembre contro il Torino, la squadra gialloblù non ha più vinto avendo collezionato due sconfitte contro Lecce (0-1) e Roma (1-2) ed altrettanti pareggi prima in trasferta contro il Genoa e poi tra le mura amiche contro il Como, entrambi terminati 0-0 con Zion Suzuki che ha parato un rigore al 97' ai rossoblù.

Il Bologna di Vincenzo Italiano, detentore della Coppa Italia ed attualmente settimo in classifica con 15 punti, non perde una partita di campionato dall'1-0 contro il Milan di metà settembre. Dopo quel momento, i Felsinei hanno collezionato tre vittorie ed altrettanti pareggi. Nelle ultime due giornate di campionato, la compagine rossoblù ha affrontato la Fiorentina al Franchi, facendosi rimontare da 0-2 a 2-2, e poi ha ospitato il Torino al Dall'Ara contro cui ha ottenuto un pareggio a reti bianche.

Probabili formazioni — Il Parma dovrà fare a meno di diversi giocatori come Valeri, Ondrejka, Frigan ed Oristanio, mentre la convocazione di Keita è in dubbi. Ci sono alcuni ballottaggi come quelli tra Britschgi e Lovik, poi Ndiaye-Valenti ed Ordóñez-Hernani. Nel Bologna, invece, mancherà soltanto Ciro Immobile, il quale dovrebbe tornare a disposizione dalla prossima giornata. Anche tra i rossoblù ci sono ballottaggi: Ferguson-Moro, Odgaard-Bernardeschi e Rowe-Cambiaghi.

PARMA (4-4-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye, Britschgi; Bernabè, Estévez, Ordóñez, Sorensen; Cutrone, Pellegrino. All: Cuesta

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All: Italiano