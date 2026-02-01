Le due squadre vanno a caccia di tre punti che possono essere importanti per i rispettivi obiettivi stagionali: la salvezza da un lato e la zona Champions dall'altro

Jacopo del Monaco 1 febbraio - 13:04

In questa domenica di calcio andrà in scena la sfida che metterà di fronte il Parma e la Juventus e, di seguito, vi forniremo le informazioni sul dove si potrà vedere. Le due squadre, infatti, si affronteranno in occasione del ventitreesimo turno di Serie A. L'incontro avrà inizio alle ore 20:45 di questa sera e si terrà presso lo Stadio Ennio Tardini. Nel match d'andata, valevole per la prima giornata di campionato, la Juve ha vinto 2-0 con gol di Jonathan David e Dusan Vlahović.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Parma-Juventus, dove vedere la partita — I due club puntano alla conquista dei tre punti per continuare a lottare per i rispettivi obiettivi stagionali. La squadra di casa vuole allontanarsi ancor di più dalla zona retrocessione, mentre gli ospiti puntano alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. L'incontro di questa sera tra Parma e Juventus sarà visibile, sia in diretta televisiva che in streaming, in esclusiva sulla piattaforma DAZN.

Come arrivare i due club alla sfida — In questo momento, il Parma allenato dallo spagnolo Carlos Cuesta occupa la posizione numero 15 della classifica avendo totalizzato 23 punti. Dopo la sconfitta casalinga contro l'Inter (0-2), la squadra gialloblù hanno collezionato una vittoria in trasferta contro il Lecce (1-2) ed in seguito due pareggi a reti bianche contro Napoli e Genoa. Tuttavia, nella scorsa giornata della massima competizione nazionale hanno ottenuto una pesante sconfitta per 4-0 in trasferta contro l'Atalanta.

La Juventus guidata da Luciano Spalletti, dal canto suo, si trova al quinto posto in classifica con 42 punti ed è, per il momento, a -1 dalla zona Champions. Negli ultimi impegni di questa stagione, i bianconeri hanno giocato tra partite di campionato, dove hanno ottenuto due vittorie in casa contro Cremonese (5-0) e Napoli (3-0) e hanno perso 1-0 in trasferta contro il Cagliari. La Juve, nelle ultime due giornate della massima competizione europea, ha prima battuto 2-0 il Benfica e poi ha pareggiato 0-0 contro il Monaco.

Probabili formazioni — Per i padroni di casa mancherà ancora il portiere titolare Suzuki e, insieme a lui nella lista infortunati, troviamo anche Frigan, Ndiaye, Almqvist e Valenti. I ballottaggi tra i gialloblù riguardo Sorensen-Estevez e Ondrejka-Oristanio. Tra le fila dei bianconeri, invece, non ci saranno Milik e Vlahović per infortunio, mentre Rugani è in dubbio. Ballottaggi: Bremer-Gatti, Kelly-Koopmeiners, Conceição-Miretti.

PARMA (3-5-1-1): Corvi; Delprato, Circati, Troilo; Britschgi, Bernabè, Keita, Sorensen, Valeri; Ondrejka; Pellegrino. Allenatore: Cuesta

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceição, Yıldız; David. Allenatore: Spalletti