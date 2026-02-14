Parma-Verona, dove vedere la partita in diretta televisiva e streaming LIVE

L'incontro di domani pomeriggio metterà in palio tre punti che possono essere importanti per la permanenza in massima serie

Jacopo del Monaco 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 19:46)

Una delle partite che andrà in scena nel corso di questo fine settimana metterà di fronte il Parma ed il Verona e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni per vedere la sfida. Le due squadre gialloblù, infatti, si affronteranno in occasione della venticinquesima giornata di Serie A. L'incontro avrà inizio alle ore 15:00 della giornata di domani e si svolgerà presso lo Stadio Ennio Tardini. All'andata, i due club hanno giocato contro nel mese di novembre ed il Parma ha vinto 1-2 grazie alla doppietta di Mateo Pellegrino.

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Parma-Verona, dove vedere la sfida — La gara di domani pomeriggio mette in palio tre punti importanti. La squadra di casa vuole mettere ancor di più al sicuro la sua posizione in classifica. Gli ospiti, dal canto loro, hanno la possibilità di superare il Pisa in classifica e continuare a lottare per la salvezza. Il match tra Parma e Verona si potrà vedere, sia in diretta televisiva che in streaming, su DAZN.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.

La situazione delle due squadre — In questo momento, il Parma allenato dallo spagnolo Carlos Cuesta si trova al quattordicesimo posto in classifica avendo totalizzato 26 punti. Dopo aver ottenuto due pareggi a reti bianche prima al Maradona contro il Napoli e poi in casa contro il Genoa ed altrettante sconfitte pesanti contro Atalanta (4-0) e Juventus (1-4), la squadra gialloblù ha conquistato la vittoria nel Derby d'Emilia disputato in trasferta contro il Bologna grazie alla rete di Ordóñez, il quale ha segnato al minuto 94.

All'inizio del mese, il Verona ha deciso di esonerare Paolo Zanetti e ha scelto come nuovo tecnico Paolo Sammarco, il quale ha esordito sulla panchina gialloblù con un pareggio a reti bianche contro il Pisa. Ad oggi, gli Scaligeri occupa l'ultima posizione in classifica con 15 punti, gli stessi che hanno i nerazzurri toscani. Prima del pareggio della scorsa giornata, i gialloblù hanno collezionato un pareggio contro la Cremonese (0-0) e tre sconfitte contro Bologna (2-3), Udinese (1-3) e Cagliari (4-0).

Probabili formazioni — Per i padroni di casa, non ci sarà lo squalificato Troilo e gli infortunati Suzuki, Estevez, Almqvist, Ndiaye e Frigan. Ballottaggi: Sorensen-Nicolussi Caviglia, Oristanio-Strefezza e Valenti-Ondrejka. La squadra ospite, invece, non avrà a disposizione, per infortunio, Valentini, Bernede, Suslov, Gagliardini e Lovrić. Anche tra i veneti ci sono dei ballottaggi: Belghali-Lirola, Serdar-Harroui e Sarr-Bowie.

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Circati, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita, Sorensen, Valeri; Pellegrino, Oristanio. Allenatore: Cuesta

VERONA (3-5-2): Montipò; Bella-Kotchap, Nelsson, Edmundsson; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Serdar, Frese; Sarr, Orban. Allenatore: Sammarco