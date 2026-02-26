Il Girone A di Serie C propone una sfida delicata in chiave salvezza allo stadio Voltini, dove Pergolettese e Triestina si affrontano venerdì 27 febbraio alle ore 20:30. I padroni di casa sono diciassettesimi con 26 punti e cercano un successo per allontanarsi dalla zona calda, mentre gli ospiti occupano l’ultima posizione con 4 punti e hanno bisogno di una scossa per tentare una rimonta che appare complicata. In palio ci sono punti pesantissimi per il futuro di entrambe.