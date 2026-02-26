Il Girone A di Serie C propone una sfida delicata in chiave salvezza allo stadio Voltini, dove Pergolettese e Triestina si affrontano venerdì 27 febbraio alle ore 20:30. I padroni di casa sono diciassettesimi con 26 punti e cercano un successo per allontanarsi dalla zona calda, mentre gli ospiti occupano l’ultima posizione con 4 punti e hanno bisogno di una scossa per tentare una rimonta che appare complicata. In palio ci sono punti pesantissimi per il futuro di entrambe.
La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, mantenendo il conto attivo. Le piattaforme mettono a disposizione anche statistiche aggiornate in tempo reale, fondamentali per seguire ogni dettaglio del match.
Il momento delle due squadre—
La Pergolettese, diciassettesima con 26 punti, punta a sfruttare il fattore campo per ottenere un successo che potrebbe valere doppio in ottica salvezza. La squadra di Aimo Diana dovrebbe affidarsi al 4-3-3 per dare ampiezza e cercare soluzioni offensive rapide sugli esterni.
La Triestina, ultima con 4 punti, è chiamata a un’impresa per riaprire un campionato fin qui molto complicato. La formazione guidata da Geppino Marino dovrebbe schierarsi con un 5-3-2 prudente, cercando compattezza difensiva e ripartenze veloci per sorprendere gli avversari.
Le probabili formazioni di Pergolettese-Triestina—
La Pergolettese dovrebbe confermare il 4-3-3, modulo che garantisce equilibrio tra fase difensiva e spinta offensiva sulle corsie laterali.
La Triestina risponde con il 5-3-2, sistema pensato per chiudere gli spazi centrali e sfruttare le transizioni rapide.
Pergolettese (4-3-3): Doldi, Capoferri, Lambrughi, Bane, Aidoo, Careccia, Arini, Dore, Tomaselli, Parker, Pessolani. Allenatore: Aimo Diana
Triestina (5-3-2): Matosevic, Silvestro, Moretti, Silvestri, Anzolin, D'Amore, Crnigoj, Jonsson, Ionita, Kljajic, Faggioli. Allenatore: Geppino Marino
