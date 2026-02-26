derbyderbyderby streaming Pergolettese-Triestina diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis

La diretta streaming

Pergolettese-Triestina diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis

Pergolettese-Triestina diretta tv live: dove vedere lo streaming gratis - immagine 1
Lo streaming gratis della gara di campionato Pergolettese-Triestina: la partita in diretta tv live grazie a Sisal
Carmine Panarella
Carmine Panarella

Il Girone A di Serie C propone una sfida delicata in chiave salvezza allo stadio Voltini, dove Pergolettese e Triestina si affrontano venerdì 27 febbraio alle ore 20:30. I padroni di casa sono diciassettesimi con 26 punti e cercano un successo per allontanarsi dalla zona calda, mentre gli ospiti occupano l’ultima posizione con 4 punti e hanno bisogno di una scossa per tentare una rimonta che appare complicata. In palio ci sono punti pesantissimi per il futuro di entrambe.

Hai una grande possibilità per guardare la diretta tv live della partita Pergolettese-Triestina in streaming gratis:

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI PERGOLETTESE-TRIESTINA SU SISAL

Dove vedere Pergolettese-Triestina in diretta TV e streaming LIVE

—  

La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, mantenendo il conto attivo. Le piattaforme mettono a disposizione anche statistiche aggiornate in tempo reale, fondamentali per seguire ogni dettaglio del match.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

streaming live
Streaming Live Gratis

Per seguire lo streaming è sufficiente:

  • Registrarsi o accedere a Sisal

  • Mantenere il conto attivo

  • Cercare Pergolettese-Triestina nel palinsesto Live

    • Il momento delle due squadre

    —  

    La Pergolettese, diciassettesima con 26 punti, punta a sfruttare il fattore campo per ottenere un successo che potrebbe valere doppio in ottica salvezza. La squadra di Aimo Diana dovrebbe affidarsi al 4-3-3 per dare ampiezza e cercare soluzioni offensive rapide sugli esterni.

    La Triestina, ultima con 4 punti, è chiamata a un’impresa per riaprire un campionato fin qui molto complicato. La formazione guidata da Geppino Marino dovrebbe schierarsi con un 5-3-2 prudente, cercando compattezza difensiva e ripartenze veloci per sorprendere gli avversari.

    Le probabili formazioni di Pergolettese-Triestina

    —  

    La Pergolettese dovrebbe confermare il 4-3-3, modulo che garantisce equilibrio tra fase difensiva e spinta offensiva sulle corsie laterali.

    La Triestina risponde con il 5-3-2, sistema pensato per chiudere gli spazi centrali e sfruttare le transizioni rapide.

    Pergolettese (4-3-3): Doldi, Capoferri, Lambrughi, Bane, Aidoo, Careccia, Arini, Dore, Tomaselli, Parker, Pessolani. Allenatore: Aimo Diana

    Triestina (5-3-2): Matosevic, Silvestro, Moretti, Silvestri, Anzolin, D'Amore, Crnigoj, Jonsson, Ionita, Kljajic, Faggioli. Allenatore: Geppino Marino

    Guarda ora Pergolettese-Triestina in diretta streaming gratis su Sisal.

    Leggi anche
    Augsburg-Colonia diretta tv live e formazioni: dove vedere la diretta tv live
    Montpellier-Reims, formazioni e streaming gratis: dove vedere la diretta tv live

    © RIPRODUZIONE RISERVATA