La Bundesliga propone un incontro interessante allo stadio di Augsburg, dove Augsburg e Colonia si affrontano venerdì 27 febbraio alle ore 20:30. I padroni di casa sono decimi con 28 punti e cercano un successo per consolidare la zona centrale della classifica, mentre gli ospiti occupano la dodicesima posizione con 24 punti e puntano a muovere la classifica. Una partita cruciale per entrambe le squadre in chiave salvezza e posizionamento di metà classifica.