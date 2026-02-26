La Bundesliga propone un incontro interessante allo stadio di Augsburg, dove Augsburg e Colonia si affrontano venerdì 27 febbraio alle ore 20:30. I padroni di casa sono decimi con 28 punti e cercano un successo per consolidare la zona centrale della classifica, mentre gli ospiti occupano la dodicesima posizione con 24 punti e puntano a muovere la classifica. Una partita cruciale per entrambe le squadre in chiave salvezza e posizionamento di metà classifica.
La diretta streaming
Augsburg-Colonia diretta tv live e formazioni: dove vedere la diretta tv live
La partita è disponibile in diretta streaming per tutti gli utenti registrati su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Accedendo al palinsesto live è possibile seguire l’incontro senza costi aggiuntivi, mantenendo il conto attivo. Le piattaforme offrono anche statistiche aggiornate in tempo reale, utili per seguire ogni fase del match.
Il momento delle due squadre—
L’Augsburg, decimo con 28 punti, cerca continuità per consolidare la zona centrale della classifica. La squadra guidata da Sandro Wagner punta su organizzazione difensiva e transizioni rapide sulle fasce.
Il Colonia, dodicesimo con 24 punti, arriva a questo incontro con la necessità di raccogliere punti preziosi. La formazione di Lukas Kwasniok punta su solidità difensiva e sfruttamento delle ripartenze veloci.
Le probabili formazioni di Augsburg-Colonia—
L’Augsburg dovrebbe schierarsi con il 3-4-3, modulo pensato per garantire ampiezza offensiva e compattezza difensiva.
Il Colonia risponde con il 3-4-3, sistema che favorisce equilibrio tra difesa e attacco e copertura centrale.
Augsburg (3-4-3): Dahmen, Jakic, Banks, Matsima, Kade, Fellhauer, Massengo, Giannoulis, Rieder, Claude-Maurice, Saad. Allenatore: Sandro Wagner
Colonia (3-4-3): Schwabe, Heintz, Hubers, Schmied, Lund, Martel, Johannensson, Sebulonsen, Mala, Thielmann, Kaminski. Allenatore: Lukas Kwasniok
