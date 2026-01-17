Lo streaming gratis della gara di campionato Perugia-Gubbio: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 10:12)

Il Girone B di Serie C propone un derby umbro dal grande peso specifico: Perugia-Gubbio, in programma domenica 18 gennaio alle ore 14:30. Il Perugia, quindicesimo a 19 punti, cerca una svolta per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica, mentre il Gubbio, tredicesimo a 20 punti, punta a dare continuità ai risultati per risalire posizioni. Tutti i dettagli per seguire la partita sono riportati qui sotto.

Hai tre possibilità per guardare Perugia-Gubbio in streaming gratis:

Dove vedere Perugia-Gubbio in diretta TV e in streaming LIVE — La partita sarà disponibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che consentono la visione degli eventi sportivi previa registrazione. È sufficiente creare un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro per seguire Perugia-Gubbio e molte altre gare di Serie C.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Perugia-Gubbio” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Perugia, quindicesimo con 19 punti, è chiamato a reagire davanti al proprio pubblico per rilanciarsi in classifica. Piero Braglia si affida al 3-5-2, modulo che punta sulla densità in mezzo al campo e sulla coppia offensiva Montevago-Giardino, con Tumbarello e Giunti incaricati di dare qualità e ritmo alla manovra.

Il Gubbio, tredicesimo a 20 punti, arriva al derby con l’obiettivo di dare continuità e sfruttare le difficoltà degli avversari. Domenico Di Carlo conferma il 3-5-2, assetto equilibrato che valorizza l’esperienza di La Mantia e Tommasini in attacco, supportati dalla regia di Rosaia e Carraro a centrocampo.

Le probabili formazioni di Perugia-Gubbio — Entrambe le squadre dovrebbero schierarsi con il 3-5-2, dando vita a una sfida tattica molto equilibrata e combattuta soprattutto nella zona centrale del campo.

Perugia (3-5-2): Gemello, Nwanege, Riccardi, Tozzuolo, Giraudo, Tumbarello, Megelaitis, Giunti, Calapai, Montevago, Giardino. Allenatore: Piero Braglia

Gubbio (3-5-2): Bagnolini, Di Bitonto, Signorini, Bruscaglia, Tentardini, Hraiech, Carraro, Rosaia, Zallu, La Mantia, Tommasini. Allenatore: Domenico Di Carlo