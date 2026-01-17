La Ligue 1 francese propone una sfida interessante: Rennes-Le Havre, in programma domenica 18 gennaio alle ore 17:15. Il Rennes, sesto in classifica con 30 punti, vuole restare agganciato alla zona europea, mentre il Le Havre, fermo a 18 punti, cerca una scossa per allontanarsi dalle posizioni più delicate.
La diretta streaming
Rennes-Le Havre streaming gratis: la diretta tv live e le formazioni
Hai tre possibilità per guardare Rennes-Le Havre in streaming gratis:
Dove vedere Rennes-Le Havre in diretta TV e streaming LIVE—
La partita sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è necessario registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente l'accesso non solo allo streaming live, ma anche a statistiche e dati aggiornati in tempo reale.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet
Per accedere allo streaming è sufficiente:
Il momento delle due squadre—
Il Rennes, sesto con 30 punti, sta vivendo una stagione solida e punta a sfruttare il fattore campo. Habib Beye conferma il 4-4-2, affidandosi alla qualità di Blas e Fofana sugli esterni e alla fisicità offensiva di Embolo e Lepaul, con Samba a garantire sicurezza tra i pali.
Il Le Havre, a quota 18 punti, arriva a questa sfida con l’obiettivo di fare risultato contro una squadra più attrezzata. Didier Digard sceglie anche lui il 4-4-2, puntando sull’equilibrio e sull’esperienza di Samatta in attacco, con Soumaré chiamato a dare peso al reparto offensivo.
Le probabili formazioni di Rennes-Le Havre—
Il Rennes dovrebbe confermare il 4-4-2, cercando ritmo e pressione alta. Il Le Havre risponde con lo stesso modulo, puntando su compattezza e ripartenze.
Rennes (4-4-2): Samba, Seidu, Jacquet, Brassier, Merlin, Blas, Camara, Rongier, Fofana, Embolo, Lepaul. Allenatore: Habib Beye
Le Havre (4-4-2): Diaw, Nego, Sangante, Lloris, Zouaoui, Doucouré, Ndiaye, Seko, Kechta, Soumaré, Samatta. Allenatore: Didier Digard
Per seguire lo streaming gratis di Rennes-Le Havre, è sufficiente registrarsi su Goldbet tramite il link dedicato.
