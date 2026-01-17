La partita sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet . Per accedere alla diretta è necessario registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro , che consente l’accesso non solo allo streaming live, ma anche a statistiche e dati aggiornati in tempo reale.

Il momento delle due squadre

Il Rennes, sesto con 30 punti, sta vivendo una stagione solida e punta a sfruttare il fattore campo. Habib Beye conferma il 4-4-2, affidandosi alla qualità di Blas e Fofana sugli esterni e alla fisicità offensiva di Embolo e Lepaul, con Samba a garantire sicurezza tra i pali.