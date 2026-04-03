Non perdere Perugia-Juventus U23: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 3 aprile 2026 (modifica il 4 aprile 2026 | 13:17)

Il weekend del Girone B di Serie C propone una sfida molto interessante tra Perugia e Juventus Next Gen. Il match, in programma alle ore 17:30, mette di fronte due squadre con obiettivi diversi ma ugualmente importanti: da una parte i bianconeri, determinati a consolidare la propria posizione playoff, dall’altra il Perugia, impegnato nella corsa per allontanarsi definitivamente dalla zona retrocessione. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI PERUGIA-JUVENTUS NEXT GEN SU BET365

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Il momento delle due squadre — La Juventus Next Gen si presenta a questa sfida con 44 punti e il settimo posto in classifica, una posizione che garantisce l’accesso ai playoff ma che può ancora essere migliorata. Il quarto posto, infatti, non è distante e resta un obiettivo possibile, anche se il rendimento recente non è stato all’altezza delle aspettative. Nelle ultime cinque partite i bianconeri hanno trovato una sola vittoria, un dato che evidenzia un momento di flessione proprio nella fase decisiva della stagione. Serve quindi un cambio di passo per rilanciare le ambizioni e affrontare i playoff con maggiore slancio.

Situazione decisamente più positiva per il Perugia, che arriva a questo appuntamento in grande fiducia. La squadra umbra è riuscita a tirarsi fuori dalla zona playout grazie ad una serie di risultati utili consecutivi. Undici punti conquistati nelle ultime cinque partite, senza subire sconfitte, raccontano di una squadra in crescita e capace di trovare continuità. Il momento è quindi favorevole e il Perugia cercherà di sfruttarlo per mettere ulteriore distanza tra sé e la zona calda della classifica.

Le probabili formazioni di Perugia-Juventus Next Gen — Il Perugia dovrebbe affidarsi a Montevago come terminale offensivo, supportato dalla qualità e dalla fantasia di Verre e Canotto sulla trequarti. La Juventus Next Gen risponde con un modulo più compatto, con Guerra riferimento offensivo e supportato da Anghelè e Gunduz tra le linee.

Perugia (4-2-3-1): Gemello; Dell’Orco, Stramaccioni, Riccardi, Tozzuolo; Megelaitis, Bartolomei; Don Bolsius, Verre, Canotto; Montevago. Allenatore: Giovanni Tedesco.

Juventus Next Gen (3-4-2-1): Mangiapoco; Brugarello, Gil, Savio; Puczka, Faticanti, Owusu, Cudrig; Anghelè, Gunduz; Guerra. Allenatore: Massimo Brambilla.