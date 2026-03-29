Pineto-Sambenedettese Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Serie C LIVE

Pineto-Sambenedettese, match valido il 34° turno: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie C su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 29 marzo - 08:09

Rush finale in Serie C. Pineto–Sambenedettese è una sfida fondamentale dai significati opposti ma ugualmente pesanti: padroni di casa a caccia di un successo che permetterebbe di consolidare il quarto posto, ospiti costretti a rincorrere per non restare intrappolati nelle zone pericolose della classifica. Guarda ora Pineto-Sambenedettese GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Pineto — La squadra di Ivan Tisci è 4ª in classifica e arriva da due vittorie consecutive, confermando un percorso solido nel corso della stagione. L’obiettivo è chiaro: difendere la posizione playoff nelle ultime cinque giornate, anche se resta qualche fragilità difensiva, con numeri non impeccabili rispetto alle altre squadre di vertice.

Qui Sambenedettese — I rossoblù di Boscaglia sono terzultimi e hanno ottenuto una sola vittoria nelle ultime 5 partite, con appena 6 successi totali in stagione. Un rendimento che fotografa una situazione complicata, con la necessità immediata di fare punti per evitare la zona playout e cambiare inerzia nel finale.

Pineto-Sambenedettese, probabili formazioni — Pineto (3-5-2): Tonti; Serbouti, Frare, Giannini; Baggi, Germinario, Lombardi, Schirone, Borsoi; Pellegrino, D’Andrea. Allenatore: Tisci.

Sambenedettese (4-2-3-1): Cultraro; Zini, Dalmazzi, Lepri, Piccoli; Candellori, Maspero; Marranzino, Stoppa, Lonardo; Eusepi. Allenatore: Boscaglia.