Pisa-Fiorentina, dove vedere il derby toscano in diretta tv e streaming LIVE

Sia i nerazzurri che i viola si trovano nelle ultime posizioni della classifica e puntano alla prima vittoria in questa edizione del campionato

Jacopo del Monaco 27 settembre - 18:55

La quinta giornata della Serie A offre ai propri spettatori il derby toscano tra Pisa e Fiorentina e, di seguito, vi forniremo le informazioni sul dove vedere il match. Le due squadre giocheranno alle ore 15:00 di domani presso l'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani.

Tutte le partite in streaming gratuito su Bet365 — Gli utenti registrati al sito di Bet365 potranno vedere in diretta streaming ed in maniera totalmente gratuita le partite di diversi sport in tutto il mondo. Per poter utilizzare questo servizio, basterà soltanto effettuare la registrazione al sito. Cliccate qui per scoprire cosa offre il palinsesto di Bet365.

Come arrivano le due squadre alla sfida Per il suo ritorno nella massima competizione italiana, il Pisa ha scelto come allenatore Alberto Gilardino. Fino a questo momento, però, la squadra nerazzurra ha portato a casa solo un punto dopo il pareggio per 1-1 in casa dell'Atalanta. Poi ha perso due volte in casa con il risultato di 0-1 contro Roma ed Udinese, mentre la scorsa settimana ha perso 3-2 a Napoli. Pochi giorni fa, il Pisa ha salutato anche la Coppa Italia avendo subito una sconfitta di misura contro il Torino.

La Fiorentina, invece, ha scelto di affidare nuovamente la squadra a Stefano Pioli, che la scorsa stagione ha allenato l'Al-Nassr. Nonostante le due vittorie nel doppio confronto contro il Polyssia per la qualificazione in Conference League, la Viola non ha avuto un ottima partenza in campionato. Il club toscano ha prima pareggiato contro Cagliari (1-1) e Torino (0-0) e poi ha perso due partite tra le mura amiche prima contro il Napoli per 1-3 e poi contro il Como (1-2).

Probabili formazioni — Per il Pisa, che dovrebbe schierare la formazione titolare, mancherà soltanto Stengs, che starà fuori fino a dicembre causa infortunio. La Fiorentina, che dovrà fare a meno di Kouamé e Lamptey, dovrebbe scendere in campo coi titolari e gli unici ballottaggi sono quelli tra Fazzini e Sohm a centrocampo e Gudmundsson e Piccoli in attacco.

PISA (3‑4‑2‑1): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Touré, Akinsamiro, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Nzola. All: Gilardino

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongračić, Ranieri; Dodò, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean. All: Pioli

Pisa-Fiorentina, dove vedere la partita — I due club toscani puntano alla prima vittoria in questa edizione della Serie A e faranno di tutto per conquistare i tre punti. La partita tra Pisa e Fiorentina si giocherà alle ore 15:00 di domani e sarà visibile sia in diretta tv che in streaming su DAZN, che da alcuni anni detiene i diritti televisivi della massima divisione italiana.