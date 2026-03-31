Pistons-Raptors: dove vedere la NBA in TV e in Streaming Gratis

Pistons-Raptors, match valido la regular season della NBA: probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis del Basket americano su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 31 marzo - 19:10

Situazioni diversa, ma regular season molto positiva sia per i Detroit Pistons, sia per i Toronto Raptors. I primi sono già sicuri aritmeticamente di un posto ai play-off, in quanto primi in classifica e dominatori indiscussi ad Est; la compagine canadese scenderà in campo per sgambettare gli avversari lanciatissimi e per consolidare la quinta piazza.

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Cercare Pistons-Raptors nel palinsesto Live

Qui Toronto Raptors — I Raptors arrivano a questo appuntamento con fiducia, reduci da due vittorie consecutive e da prestazioni offensive molto convincenti. Nelle ultime uscite la squadra ha mostrato grande fluidità in attacco, superando spesso quota 115 punti e trovando diversi protagonisti. Il contributo di giocatori come RJ Barrett e Scottie Barnes sta garantendo produzione costante, mentre il sistema di gioco sembra funzionare sempre meglio, anche se qualche passaggio a vuoto recente dimostra che la continuità non è ancora totale.

Qui Detroit Pistons — Dall’altra parte, i Pistons arrivano con uno stato di forma ancora più solido. Nonostante la sconfitta nell’ultima gara, Detroit ha vinto sette delle ultime dieci partite, confermando una crescita importante sia sul piano offensivo che difensivo. La squadra riesce a mantenere ritmi alti e grande efficienza, con giocatori come Jalen Duren protagonisti sotto canestro e un sistema che sta dando risultati concreti soprattutto nelle gare casalinghe.