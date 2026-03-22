La sfida NBA tra Jazz e Raptors si gioca alle ore 02:00 tra lunedì 23 marzo e martedì 24 marzo. Gli Utah Jazz vogliono sfruttare il fattore campo per ottenere una vittoria importante e migliorare il proprio rendimento stagionale, mentre i Toronto Raptors cercano un successo in trasferta per dare continuità ai risultati e restare competitivi nella Eastern Conference.
La diretta streaming
Jazz-Raptors streaming gratis: dove guardare la diretta tv live della NBA
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Come accedere allo streaming:
Il momento delle due squadre—
I Jazz proveranno a imporre ritmo e intensità, sfruttando il supporto del pubblico e le proprie soluzioni offensive per mettere in difficoltà gli avversari.
I Raptors punteranno su aggressività difensiva e transizioni rapide per restare in partita e cercare un successo esterno di grande valore.
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