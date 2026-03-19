Porto-Stoccarda, dove vedere la partita in diretta televisiva e streaming LIVE

La scorsa settimana i portoghesi hanno vinto in Germania

Jacopo del Monaco 19 marzo - 15:30

Tra gli incontri che andranno in scena nel corso della giornata di domani figura anche quello tra il Porto e lo Stoccarda e, nel paragrafo che segue, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, si affronteranno in occasione della gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. L'incontro avrà inizio alle ore 21:00 e si giocherà presso l'Estadio do Dragão. La scorsa settimana, in Germania, la squadra portoghese ha vinto 1-2 grazie alle reti di Terem Moffi e Rodrigo Mora.

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Porto-Stoccarda, dove vedere l'incontro — I padroni di casa, nonostante abbia un solo gol di scarto a loro favore, avranno intenzione di sfruttare al meglio il fattore campo. Gli ospiti, dal canto loro, proveranno a ribaltare il risultato della gara d'andata. La partita tra il Porto e lo Stoccarda sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, per la precisione sui canali Sky Sport Mix e Sky Sport 255. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.

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Come arrivano le due squadre alla gara — Il Porto ha come allenatore il nostro connazionale Francesco Farioli e ha raggiunto gli ottavi della seconda competizione europea grazie al quinto posto in league phase con 17 punti. In questo momento, i Dragões occupano la prima posizione nella Primeira Liga avendo totalizzato 69 punti. Oltre alla partita contro i tedeschi della scorsa settimana, il Porto ha giocato in due competizioni nazionali: campionato, vittorie contro Arouca (3-1) e Moreirense (3-0) e pareggio contro il Benfica (2-2); Taça de Portugal, sconfitta per 1-0 contro lo Sporting Lisbona in semifinale.

Lo Stoccarda che ha come tecnico Sebastian Hoeneß, dal canto suo, ha staccato il pass per gli ottavi di finale dopo aver eliminato ai Play-off il Celtic, contro cui ha vinto 1-4 all'andata e perso 0-1 al ritorno. Attualmente, gli Schwaben occupano la quarta posizione in Bundesliga con 50 punti, gli stessi dell'Hoffenheim, e nelle ultime tre partite di campionato ha vinto contro Wolfsburg (4-0) e Lipsia (1-0) e pareggiato 2-2 in casa del Mainz.

Probabili formazioni — La squadra portoghese dovrà fare a meno dell'infortunato Samu Aghehowa, mentre sono in dubbio Pérez e de Jong. Gli ospiti, dal canto loro, non potranno contare su Jovanović per infortunio, mentre Bouanani, Vagnoman, Zagadou e Diehl sono in dubbio.

PORTO (4-3-3): D. Costa; Fernandes, Thiago Silva, Bednarek, Sanusi; Froholdt, Rosario, G. Veiga; Pepê, Moffi, Sainz. Allenatore: Farioli

STOCCARDA (4-2-3-1): Nübel; Nartey, Chabot, Jeltsch, Hendriks; Karazor, Stiller; El Khannouss, Undav, Führich; Demirović. Allenatore: Hoeneß

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