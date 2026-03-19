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Porto-Stoccarda, dove vedere la partita in diretta televisiva e streaming LIVE

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La scorsa settimana i portoghesi hanno vinto in Germania
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Tra gli incontri che andranno in scena nel corso della giornata di domani figura anche quello tra il Porto e lo Stoccarda e, nel paragrafo che segue, troverete le informazioni sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, si affronteranno in occasione della gara di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. L'incontro avrà inizio alle ore 21:00 e si giocherà presso l'Estadio do Dragão. La scorsa settimana, in Germania, la squadra portoghese ha vinto 1-2 grazie alle reti di Terem Moffi e Rodrigo Mora.

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    • Porto-Stoccarda, dove vedere l'incontro

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    I padroni di casa, nonostante abbia un solo gol di scarto a loro favore, avranno intenzione di sfruttare al meglio il fattore campo. Gli ospiti, dal canto loro, proveranno a ribaltare il risultato della gara d'andata. La partita tra il Porto e lo Stoccarda sarà visibile in diretta televisiva su Sky Sport, per la precisione sui canali Sky Sport Mix e Sky Sport 255. In streaming, invece, si potrà vedere su Sky Go e NOW TV.

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    Come arrivano le due squadre alla gara

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    Il Porto ha come allenatore il nostro connazionale Francesco Farioli e ha raggiunto gli ottavi della seconda competizione europea grazie al quinto posto in league phase con 17 punti. In questo momento, i Dragões occupano la prima posizione nella Primeira Liga avendo totalizzato 69 punti. Oltre alla partita contro i tedeschi della scorsa settimana, il Porto ha giocato in due competizioni nazionali: campionato, vittorie contro Arouca (3-1) e Moreirense (3-0) e pareggio contro il Benfica (2-2); Taça de Portugal, sconfitta per 1-0 contro lo Sporting Lisbona in semifinale.

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    Stoccarda, Germania - 12 marzo 2026: Diogo Costa del Porto durante l'andata degli ottavi di finale di Europa League tra Stoccarda e Porto alla Stuttgart Arena. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

    Lo Stoccarda che ha come tecnico Sebastian Hoeneß, dal canto suo, ha staccato il pass per gli ottavi di finale dopo aver eliminato ai Play-off il Celtic, contro cui ha vinto 1-4 all'andata e perso 0-1 al ritorno. Attualmente, gli Schwaben occupano la quarta posizione in Bundesliga con 50 punti, gli stessi dell'Hoffenheim, e nelle ultime tre partite di campionato ha vinto contro Wolfsburg (4-0) e Lipsia (1-0) e pareggiato 2-2 in casa del Mainz.

    Probabili formazioni

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    La squadra portoghese dovrà fare a meno dell'infortunato Samu Aghehowa, mentre sono in dubbio Pérez e de Jong. Gli ospiti, dal canto loro, non potranno contare su Jovanović per infortunio, mentre Bouanani, Vagnoman, Zagadou e Diehl sono in dubbio.

    PORTO (4-3-3): D. Costa; Fernandes, Thiago Silva, Bednarek, Sanusi; Froholdt, Rosario, G. Veiga; Pepê, Moffi, Sainz. Allenatore: Farioli

    STOCCARDA (4-2-3-1): Nübel; Nartey, Chabot, Jeltsch, Hendriks; Karazor, Stiller; El Khannouss, Undav, Führich; Demirović. Allenatore: Hoeneß

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