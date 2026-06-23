Il Portogallo travolge l'Uzbekistan con un netto e inequivocabile 5-0, dominando la partita dal primo all'ultimo minuto e lanciando un chiaro messaggio alle avversarie. Protagonista assoluto della serata è stato ancora una volta Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta, ma l'intera squadra di Roberto Martínez ha offerto una prestazione di altissimo livello, impreziosita anche dalle reti di Nuno Mendes, da un'autorete della difesa uzbeka e dal sigillo finale di Rafael Leao.

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Ronaldo apre e indirizza la sfida

Fin dai primi minuti il Portogallo ha preso il controllo delle operazioni, monopolizzando il possesso del pallone e costringendo l'Uzbekistan a una lunga fase difensiva. I lusitani hanno chiuso con il

e ben

, numeri che testimoniano il dominio territoriale della formazione iberica.

A rompere l'equilibrio ci ha pensato il solito Cristiano Ronaldo, che ha sbloccato la gara confermandosi decisivo anche a quasi quarantun anni. Il vantaggio ha dato ulteriore fiducia al Portogallo, che ha continuato a spingere senza concedere praticamente nulla agli avversari.

Nuno Mendes e ancora Ronaldo: il Portogallo dilaga

La superiorità tecnica dei portoghesi è emersa con il passare dei minuti. Dopo il vantaggio iniziale è arrivato anche il raddoppio firmato da

, bravo a inserirsi e a trovare la via del gol per mettere ulteriormente in discesa la partita.

Poco dopo è stato ancora Cristiano Ronaldo a lasciare il segno, firmando la sua personale doppietta e portando il risultato sul 3-0. Una prestazione da leader per il capitano portoghese, che continua a essere il punto di riferimento offensivo della Seleção.

Cristiano Ronaldo del Portogallo e Roberto Martinez, allenatore del Portogallo, esultano insieme (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Un autogol e Leao chiudono i conti

Nella ripresa il Portogallo non ha abbassato i ritmi e ha continuato a creare occasioni. Il quarto gol è arrivato grazie a un'autorete della difesa uzbeka, sempre più in difficoltà di fronte alla qualità degli avversari.

A chiudere definitivamente il match ci ha pensato Rafael Leao, che ha messo il proprio nome nel tabellino realizzando la rete del definitivo 5-0 e completando una serata praticamente perfetta per i lusitani.

Le statistiche del match

I numeri certificano il dominio del Portogallo. La squadra di Roberto Martínez ha fatto registrare

, oltre a creare ben

senza concederne nemmeno una agli avversari.

Anche il dato dei tiri è nettamente favorevole ai portoghesi, con 17 conclusioni contro 7, mentre il portiere uzbeko è stato chiamato in causa in ben quattro occasioni. L'Uzbekistan ha provato a opporre resistenza vincendo più contrasti, 18 contro 14, ma non è mai riuscito a contenere la superiorità tecnica e atletica dei lusitani.

Un messaggio al Mondiale

Il 5-0 finale rappresenta molto più di una semplice vittoria. Il Portogallo ha mostrato qualità, profondità di rosa e una condizione atletica eccellente, confermandosi tra le nazionali più attrezzate della competizione.

E se

, ora che si è sbloccato, continua a segnare, sognare in grande non è affatto proibito. Il Portogallo c'è e vuole essere protagonista fino in fondo.

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