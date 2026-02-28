Domenica 1 marzo 2026, all’ora di pranzo, precisamente alle 12:30, lo stadio Alfredo Viviani accende i riflettori su una sfida che mette in palio punti pesanti per obiettivi opposti: Potenza-Benevento. Il Potenza vuole consolidare la propria posizione in zona playoff, mentre il Benevento, capolista del girone, punta a difendere il primato e a mantenere il vantaggio sulle inseguitrici.
Lo streaming live
Potenza-Benevento: come vedere gratis la gara di Serie C in streaming
Dove vedere Potenza-Benevento in diretta tv e streaming
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live.
Il momento delle squadre—
Il Potenza arriva a questo appuntamento con 37 punti e il nono posto in classifica. La squadra di De Giorgio ha alternato buone prestazioni a qualche passaggio a vuoto, ma in casa ha dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque. Il Viviani rappresenta un fattore importante e contro la prima della classe servirà una prova di personalità e compattezza.
Il Benevento guida la classifica con 64 punti, forte di un attacco tra i più prolifici del girone e di una difesa solida. La squadra di Floro Flores vuole dare continuità ai risultati e affronta questa trasferta con l’obiettivo chiaro di mantenere la vetta prima del turno infrasettimanale. La pressione c’è, ma il rendimento stagionale racconta di una squadra abituata a gestirla.
Probabili formazioni di Potenza-Benevento—
Potenza: Cucchietti; Kirwan, Loiacono, Camigliano, Balzano; Siatounis, De Marco, Castorani; Schimmenti, Selleri, D’Auria.
Benevento: Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Caldirola, Ceresoli; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Manconi; Salvemini.
