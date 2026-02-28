Zwolle-Ajax: probabili formazioni e streaming gratis

PEC Zwolle e Ajax si affrontano domenica 1 marzo 2026 alle 14:30 nella 25ª giornata di Eredivisie. I padroni di casa cercano punti salvezza

Stefano Sorce 28 febbraio - 13:41

Domenica 1 marzo 2026, alle 14:30, il Mac3Park Stadion sarà il teatro della sfida tra PEC Zwolle-Ajax, valida per la 25ª giornata di Eredivisie. Una partita che mette di fronte due squadre con obiettivi molto diversi in questo finale di stagione.

Il momento delle due squadre — Il PEC Zwolle sta lottando per allontanarsi definitivamente dalla zona calda della classifica. I padroni di casa arrivano da tre gare senza vittorie, ma nell’ultimo turno hanno strappato un punto importante contro l’Utrecht grazie a un gol nel finale. La squadra di Van der Vegt ha mostrato spirito e capacità di restare dentro le partite, anche se la fragilità difensiva continua a essere un limite evidente. In casa, però, il rendimento è stato discreto: sei vittorie su undici partite e una certa continuità realizzativa, con almeno un gol segnato nelle ultime otto gare di campionato.

L’Ajax, invece, ha ormai perso contatto con la vetta ma resta pienamente coinvolto nella corsa per il terzo posto e per un piazzamento che garantirebbe l’accesso ai preliminari di Champions League. Il pareggio contro il NEC ha rallentato la risalita, lasciando i lancieri quarti a pari punti proprio con i rivali diretti. La squadra di Fred Grim ha trovato continuità in fase offensiva – a segno da quindici partite consecutive in campionato – ma ha alternato prestazioni solide ad altre meno convincenti, soprattutto nella gestione del vantaggio.

Le probabili formazioni di Zwolle-Ajax — Il PEC dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 compatto. In porta De Graaff; linea difensiva composta da Gooijer, MacNulty, Jensen e Floranus. A centrocampo Buurmeester, Oosting e Fichtinger proveranno a garantire equilibrio e corsa. In avanti Shoretire e Namli agiranno ai lati di Kostons, riferimento centrale.

L’Ajax dovrebbe rispondere con il consueto 4-3-3 offensivo. Paes tra i pali; difesa con Rosa, Sutalo, Baas e Wijndal. In mezzo al campo Gloukh, Fitz-Jim e Steur, con qualità e dinamismo tra le linee. Davanti Bounida e Godts ai lati di Weghorst, chiamato a dare peso e profondità all’attacco.

Zwolle: De Graaff; Gooijer, MacNulty, Jensen, Floranus; Buurmeester, Oosting, Fichtinger; Shoretire, Namli; Kostons

Ajax: Paes; Rosa, Sutalo, Baas, Wijndal; Gloukh, Fitz-Jim, Steur; Bounida, Godts, Weghorst

