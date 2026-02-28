derbyderbyderby streaming QPR-Sheffield Utd: dove vedere la Championship in Streaming e in TV

QPR-Sheffield Utd: dove vedere la Championship in Streaming e in TV

QPR-Sheffield Utd: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Championship
Vincenzo Bellino
A Loftus Road va in scena una partita che pesa tantissimo nella corsa ai playoff di Championship. Sia il QPR sia lo Sheffield United arrivano all’appuntamento dopo una sconfitta nel turno infrasettimanale e con la necessità di rialzare subito la testa per non perdere contatto con la zona promozione.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Championship:

    La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori.

    Il QPR, alla prima stagione sotto la guida di Julien Stephan, sta vivendo un campionato altalenante. Dopo la vittoria prestigiosa contro la capolista Coventry a fine gennaio, la squadra non è riuscita a dare continuità ai risultati, raccogliendo solo quattro punti nelle ultime quattro gare.

    Il pesantissimo 5-0 subito sul campo del Southampton ha rappresentato un duro colpo, soprattutto sul piano difensivo, e ha fatto scivolare gli “Hoops” al 14° posto. La distanza dai playoff è di sette punti: non è un divario incolmabile, ma serve una svolta immediata per evitare che il distacco aumenti.

    Qui Sheffield Utd

    Lo Sheffield United di Chris Wilder arriva a Londra con un percorso simile per andamento recente. Dopo aver risalito la classifica nei mesi scorsi, le “Blades” hanno perso terreno con la sconfitta per 2-1 contro il Coventry, nonostante il vantaggio iniziale. Attualmente al 16° posto e con nove punti da recuperare rispetto alla zona playoff, la squadra sa che solo una serie positiva potrebbe riaprire scenari ambiziosi nel finale di stagione.

    QPR-Sheffield Utd, probabili formazioni

    QPR (4-4-2): Walsh; Mbengue, Dunne, Edwards, Esquerdinha; Vale, Morgan, Hayden, Saito; Kolli, Kone. All. Stephan.

    SHEFFIELD UNITED (4-2-3-1): Cooper; Seriki, Tanganga, Bindon, Burrows; Peck, Riedewald; Brooks, O'Hare, Hamer; Bamford. All. Wilder.

