Qpr-Swansea: probabili formazioni e streaming gratis del match

QPR fragile dietro ma capace di creare, Swansea più equilibrato ma discontinuo

Stefano Sorce 20 aprile - 20:59

Equilibrio pieno, ma senza veri obiettivi concreti in classifica. Martedì 21 aprile 2026, a Loftus Road, Qpr e Swansea City si affrontano in una sfida che vale soprattutto per il finale di stagione e per le indicazioni in vista del futuro. CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI QPR-SWANSEA SU BET365

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Il momento delle squadre — Il QPR ha già fatto un passo avanti rispetto alla scorsa stagione, superando il bottino punti dell’anno precedente con diverse giornate di anticipo. Per un periodo ha anche accarezzato l’idea playoff, ma il calo nelle ultime settimane ha spento definitivamente quelle ambizioni. Due pareggi e una sconfitta hanno rallentato tutto, evidenziando ancora una volta il problema principale: la fase difensiva. I numeri parlano chiaro, con una delle peggiori difese del campionato. Quando la squadra riesce a trovare ritmo offensivo resta competitiva, ma dietro concede troppo.

Lo Swansea arriva con una situazione simile, ma con un’identità leggermente diversa. I risultati recenti non sono brillanti, ma la squadra ha dimostrato durante la stagione di avere qualità, soprattutto in attacco. Vipotnik è il simbolo di questa pericolosità: capocannoniere e riferimento costante. Il problema, anche in questo caso, è la continuità. Le ultime partite hanno mostrato una squadra che fatica a chiudere le gare, come dimostra il gol subito nel finale nell’ultima uscita.

Le probabili formazioni di Qpr-Swansea — QPR con Walsh tra i pali, difesa composta da Mbengue, Edwards, Clarke-Salter e Norrington-Davies, chiamata a dare maggiore stabilità rispetto alle ultime uscite. A centrocampo Morgan e Varane avranno il compito di gestire ritmo e copertura, mentre sulla trequarti Chair, Vale e Smyth agiranno alle spalle di Kone, riferimento offensivo incaricato di finalizzare.

Swansea con Vigouroux in porta, linea difensiva formata da Parker, Cabango, Burgess e Tymon. In mezzo al campo Goncalo Franco e Stamenic garantiranno equilibrio, mentre Cullen, Widell ed Eom Ji-Sung supporteranno Vipotnik, principale terminale offensivo e uomo più pericoloso negli ultimi metri.

Queens Park Rangers (4-2-3-1): Walsh; Mbengue, Edwards, Clarke-Salter, Norrington-Davies; Morgan, Varane; Chair, Vale, Smyth; Kone.

Swansea City (4-2-3-1): Vigouroux; Parker, Cabango, Burgess, Tymon; Goncalo Franco, Stamenic; Cullen, Widell, Eom Ji-Sung; Vipotnik.