La sfida tra Racing Club e Caracas mette in palio punti pesanti nel Gruppo E di Copa Sudamericana. Gli argentini, reduci da un percorso altalenante, hanno bisogno di una vittoria per restare in corsa qualificazione, mentre il Caracas arriva con maggiore continuità di risultati e con il vantaggio acquisito in classifica.

Dopo l’1-1 dell’andata in Venezuela, il Racing proverà a sfruttare il fattore campo e la maggiore qualità tecnica per imporre il proprio ritmo sin dai primi minuti. Il Caracas, invece, punterà soprattutto sull’organizzazione difensiva e sulle ripartenze, cercando di gestire la pressione in uno stadio storicamente difficile per gli avversari. Guarda ora il match di Coppa Sudamericana GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Racing-Caracas: probabili formazioni

Gomez; Martirena, Di Cesare, Sosa, Basso, Rojas; Rodriguez, Forneris, Fernandez; Martinez, Solari.: Gustavo Costas

Caracas (4-2-3-1): Benitez; Fereira, Quintero, Mago, Yendis; Larotonda, Gudino; Correa, Covea, Hernandez; Fernandez. Allenatore: Henry Melendez

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