Ecco come poter seguire la partita valida per la dodicesima giornata del campionato spagnolo tra ultimissime notizie, probabili formazioni e il momento di forma delle due squadre

Filippo Montoli 9 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 09:02)

È tempo di derby in LaLiga. Domenica 9 novembre, Rayo Vallecano e Real Madrid scendono in campo per giocarsi una delle stracittadine della Capitale spagnola. Dopo gli impegni europei, nessuna delle squadre ha intenzione di sfigurare. L'obiettivo di entrambe è quello di trovare la seconda vittoria consecutiva in campionato rispettivamente in casa e in trasferta. Ecco dove vedere Rayo Vallecano-Real Madrid in diretta tv e streaming.

Rayo Vallecano-Real Madrid, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — La partita valida per la dodicesima giornata di LaLiga e in programma alle ore 16:15 di domenica 9 novembre sarà visibile in diretta streaming sull'app di Dazn. Durante il match sarà attiva la FanZone, con cui gli spettatori potranno commentare in diretta le migliori azioni e partecipare a sondaggi. La telecronaca sarà affidata a Dario Mastroianni.

Lo stato di forma delle due squadre — Il Rayo Vallecano arriva dalla rocambolesca vittoria per 3-2 sul Lech Poznan in Conference League. La squadra di Perez ha ribaltato lo 0-2 del primo tempo. In Europa ha raccolto 7 punti in 3 partite e per questo si trova momentaneamente tra i primi 8. In campionato, invece, ha subito un pesante 4-0 in trasferta con il Villarreal. Prima di questa, però, il Rayo arrivava da 3 vittorie consecutive che avevano messo fine a un digiuno di successi che durava da ben 6 partite.

Il Real Madrid arriva al contrario da una sconfitta in Europa. L’1-0 subito dal Liverpool lascia a 9 punti in 4 gare la squadra di Xabi Alonso. In campionato viaggia alla grande. In 11 partite ha totalizzato finora 30 punti, perdendo una sola partita, il derby con l’Atletico. Il successo con il Barcellona ha permesso ai Blancos di dare un primo strappo in classifica, allungando sui Blaugrana.

Le probabili formazioni — Per la gara di domenica, Perez non potrà contare su Mumin, mentre per Xabi Alonso la situazione è ben più grave. Agli infortuni di Rüdiger, Carvajal, Mastantuono e Tchouaméni si aggiungono i dubbi sulle condizioni fisiche di Alaba e Valverde. Le due squadre dovrebbero scendere in campo così:

RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria; Diaz, Ciss; Isi, Garcia, de Frutos; Alemao. Allenatore: Iñigo Perez.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Alexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras; Guler, Camavinga, Valverde; Bellingham; Vinicius, Mbappé. Allenatore: Xabi Alonso.