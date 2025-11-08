Lione-PSG del 9 novembre 2025: analisi del big match della 12ª giornata di Ligue 1. Fonseca cerca il riscatto, Luis Enrique punta alla conferma in vetta nonostante le assenze. Scopri come vederla gratis su Bet365

Stefano Sorce 8 novembre - 23:56

Al Groupama Stadium torna una delle grandi classiche del calcio francese: Lione–PSG, in programma domenica 9 novembre 2025 alle ore 20:45.

La gara sarà visibile su Sky Sport Calcio e Now e sulle rispettive applicazioni.

Come arrivano le due squadre — Dopo il pareggio a reti bianche con il Brest e il recente calo di risultati, il Lione cerca la scossa contro la squadra più forte del campionato. Una sola vittoria nelle ultime cinque gare fotografa bene il momento delicato dei Gones, che alternano buone trame di gioco a momenti di smarrimento tattico.Sul piano della formazione, rientrano Tolisso, Mata e Tagliafico, tenuti a riposo in Europa. Restano invece indisponibili Mangala, Numah e Fofana, mentre la spinta offensiva sarà affidata a Moreira e Sulc, due tra i più vivaci dell’ultimo periodo.

Per il Paris Saint-Germain, la settimana è stata un’altalena emotiva. Dopo il successo di misura in Ligue 1 contro il Nizza, è arrivata la sconfitta in Champions League contro il Bayern Monaco (2-1), che ha lasciato strascichi non solo morali ma anche fisici. Luis Enrique dovrà infatti fare a meno di pedine chiave come Hakimi, Dembélé, Nuno Mendes e Doué, tutti infortunati. Nonostante ciò, il gruppo parigino conserva una profondità tale da garantire alternative di livello, con Vitinha e Zaïre-Emery pronti a guidare il centrocampo, mentre Kvaratskhelia e Gonçalo Ramos cercheranno di colpire davanti.

Le probabili formazioni di Lione-Psg — Nel Lione, Fonseca dovrebbe confermare il modulo 4-2-3-1, con Greif tra i pali e una linea difensiva composta da Maitland-Niles e Tagliafico sulle corsie laterali, mentre Mata e Niakhaté saranno i centrali incaricati di contenere le accelerazioni avversarie. In mezzo al campo ci sarà la coppia Tessmann–Morton, chiamata a un lavoro di filtro e costruzione. Sulla trequarti agiranno Karabec, Tolisso e Moreira, alle spalle dell’unica punta Sulc, che avrà il compito di mettere in difficoltà la retroguardia parigina.

Nel PSG, Luis Enrique dovrebbe rispondere con un 4-3-3 a trazione tecnica. In porta Chevalier prenderà il posto di Donnarumma, mentre la difesa vedrà Zaïre-Emery e Lucas Hernandez sugli esterni, con Marquinhos e Pacho centrali. A centrocampo spazio a João Neves, Vitinha e Mayulu, trio di palleggio e inserimento. Davanti agirà il tridente formato da Lee, Gonçalo Ramos e Kvaratskhelia, una combinazione di velocità, estro e concretezza.

Lione (4-2-3-1): Greif; Maitland-Niles, Mata, M. Niakhaté, Tagliafico; Tessmann, Morton; Karabec, Tolisso, A. Moreira; Sulc. Allenatore: Fonseca.

Psg (4-3-3): Chevalier; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Hernandez; Neves, Vitinha, Mayulu; Lee, G. Ramos, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

Lione-Psg: partita valida per la Ligue1.