Segui Chargers-Steelers in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di NFL

Redazione Derby Derby Derby 9 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 02:24)

Il sunday night della week 10 di NFL sarà un interessante Los Angeles Chargers-Pittsburgh Steelers. Il match del SoFi Stadium fra la quinta e la sesta in classifica in AFC è in calendario domenica 9 novembre alle 2 di notte ora italiana.

Guarda Chargers-Steelers IN STREAMING LIVE GRATIS SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Dove vedere Chargers-Steelers in diretta TV e streaming gratis — Chargers-Steelers sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di sportivi a livello mondiale, inclusa tutta la NFL. Il live del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura e l'attivazione di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un servizio eslusivo di statistiche in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.

Il match sarà anche offerto in diretta tv su DAZN per chi ha un abbonamento e tramite l'NFL game pass, ma l’attivazione del conto Bet365 è l'unica opzione possibile per guardare gratuitamente Chargers-Steelers in diretta live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere.

Come accedere allo streaming?

Registrati o accedi al tuo conto Bet365;

Mantieni saldo attivo o effettua una scommessa;

Cerca Chargers-Steelers nella sezione Live Streaming.

Chargers-Steelers, la preview del Sunday Night — Non bastano al momento la 6 vittorie e 3 sconfitte per i Chargers per la testa della AFC west visto che i Broncos stanno facendo meglio con 8-2. I californiani di coach Harbaugh stanno comunque giocando una grande stagione e sono a caccia della terza W di fila dopo aver dato 14 punti di scarto ai Ravens e 22 Dolphins. Testa della AFC north invece per i rinati Steelers di coach Tomlin grazie anche a una solidissima difesa. Pittsburgh arriva dalla preziosa vittoria di conference 27-20 in casa contro i Colts. L'ultimo scontro diretto fra i due team, nella scorsa stagione a campi invertiti, ha visto il successo degli Steelers 20-10.

I quarterback titolari di Chargers-Steelers — Fra i temi caldi di Chargers-Steelers c'è la sfida a distanza fra due grandissimi quarterback: Herbert e Rodgers. I qb di LA in stagione è il secondo miglior lanciatore con 2390 yards completate; quello di Pittburgh, nella sua nuova esperienza in giallonero ha messo a segno 17 td contro a fronte di 5 intercetti.

Non perdere l’occasione di seguire Chargers-Steelers in diretta streaming gratis su Bet365. Accedi alla piattaforma, seleziona il match dal palinsesto e vivi tutte le emozioni della NFL. Non perderti nemmeno un touchdown di Chargers-Steelers in diretta streaming gratis su Bet365!