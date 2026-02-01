Real Madrid-Vallecano Streaming e Diretta TV: dove vedere la Liga LIVE

Real Madrid-Vallecano: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Liga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 1 febbraio - 04:58

Non è solo una partita di campionato, ma un derby cittadino che incrocia ambizioni completamente diverse. Real Madrid-Vallecano mette di fronte una squadra in piena corsa per il titolo e un’altra impegnata nella lotta per non scivolare nella zona calda. Al Bernabeu i blancos vogliono trasformare la pressione in vantaggio e continuare l’inseguimento alla vetta, mentre il Rayo cerca il colpo di carattere per dare ossigeno alla propria classifica.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la sfida di Liga:

Dove vedere la Liga in Streaming e in Tv — REAL MADRID VALLECANO LIGA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Real Madrid-Vallecano in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Real Madrid — Il Real Madrid si presenta all’appuntamento dopo il successo esterno contro il Villarreal, vittoria che ha permesso di restare a ridosso della capolista Barcellona. Il momento è positivo sul piano dei risultati e della fiducia, con la squadra che sta trovando continuità offensiva e buona gestione dei match. Anche se in Europa le merengues non son riuscite a staccare il pass diretto per gli ottavi, sconfitti in settimana 4-2 in trasferta, sul campo del Benfica (che riaffronterà ai play-off).

Qui Rayo Vallecano — Il Rayo Vallecano arriva invece da una sconfitta interna contro l’Osasuna che ha complicato la situazione di classifica. La zona retrocessione è vicina e il margine di errore si è ridotto. La squadra ha mostrato spirito combattivo ma anche fragilità difensive, soprattutto contro avversari con grande qualità davanti.

Probabili formazioni — Real Madrid (4-3-3): Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras; Valverde, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius. Allenatore: Arbeloa

Rayo Vallecano (4-4-2): Batalla; Baillu, Lejeune, Mendy, Chavarria; Akhomach, Ciss, U.Lopez, Espino; Isi, De Frutos. Allenatore: Perez

