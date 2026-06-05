Una sfida tra formazioni che hanno bisogno di continuità e che vedono nel weekend un'occasione importante per rilanciare la propria stagione
Le classifiche a giugno raramente emettono sentenze, ma iniziano già a raccontare quali squadre stanno trovando una direzione e quali invece continuano a cercarla. Real Oruro e Universitario de Vinto arrivano a questa sfida con la sensazione di avere ancora molto da dimostrare. Nella notte tra sabato 6 e domenica 7 giugno, alle ore 1:30 italiane, le due formazioni si contenderanno tre punti che potrebbero rappresentare una svolta importante per il prosieguo della stagione. Da una parte la voglia dei padroni di casa di interrompere un percorso troppo discontinuo, dall'altra l'ambizione degli ospiti di trasformare qualche buona prestazione in una serie di risultati più convincente. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI REAL ORURO-UNIVERSITARIO DE VINTO CLICCA SU BET365.
IL MATCH TRA NACIONAL REAL ORURO-UNIVERSITARIO DE VINTO SARA' VISIBILE ANCHE SU VINCITU', CLICCA PER VEDERE LA DIRETTA DELLA GARA
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Momento delle due squadre
Il Real Oruro sta vivendo una fase altalenante della propria stagione. I risultati recenti raccontano una squadra che fatica a trovare continuità ma che, davanti al proprio pubblico, riesce spesso ad aumentare intensità e aggressività. L'obiettivo principale resta quello di costruire una maggiore solidità difensiva, aspetto che nelle ultime settimane ha impedito al club di raccogliere quanto seminato sul piano del gioco. I precedenti contro Universitario de Vinto offrono però segnali incoraggianti: nelle due sfide ufficiali più recenti il Real Oruro non ha mai perso, conquistando una vittoria e un pareggio.L'Universitario de Vinto occupa una posizione leggermente migliore in classifica ma arriva a questa trasferta con un dato che non può essere ignorato: lontano dal proprio stadio ha incontrato enormi difficoltà. Le sconfitte accumulate nelle uscite esterne hanno evidenziato una squadra capace di esprimersi meglio quando riesce a controllare il ritmo della partita, ma meno efficace quando è costretta ad adattarsi a contesti particolarmente impegnativi come quello di Oruro. Nonostante questo, il rendimento generale resta superiore rispetto a quello degli avversari e lascia intravedere margini importanti di crescita. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI REAL ORURO-UNIVERSITARIO DE VINTO CLICCA SU BET365.
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