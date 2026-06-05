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Momento delle due squadre

Il Real Potosí ha costruito la propria stagione attraverso un percorso fatto di equilibrio ma anche di qualche occasione mancata. I numerosi pareggi ottenuti nelle prime giornate raccontano una squadra difficile da battere ma non sempre capace di trasformare le prestazioni in vittorie. La priorità resta aumentare il peso offensivo negli ultimi metri, perché il rendimento difensivo ha spesso consentito ai biancorossi di restare in partita fino alla fine.

Il San Antonio si presenta invece con qualche punto in più ma con un rendimento esterno che continua a rappresentare un limite importante. Le recenti sconfitte lontano dal proprio pubblico hanno rallentato una squadra che in determinate fasi della stagione aveva lasciato intravedere qualità interessanti. La sfida contro il Real Potosí diventa quindi un banco di prova significativo per capire se il gruppo abbia davvero compiuto passi avanti nella gestione delle trasferte più complicate.

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