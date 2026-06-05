Real Potosí e San Antonio si affrontano in una partita che mette in palio punti preziosi per la parte centrale della classifica
Real Potosí e San Antonio si preparano a scendere in campo in un confronto che mette in palio punti importanti per la parte centrale della classifica della División Profesional boliviana. Le due squadre arrivano all'appuntamento con percorsi simili, caratterizzati da risultati alterni e dalla necessità di trovare maggiore continuità. La sfida in programma lunedì 19 maggio alle ore 1:00 rappresenta quindi un'opportunità significativa per entrambe: vincere significherebbe allontanarsi dalle zone più delicate della graduatoria e affrontare le prossime settimane con maggiore serenità. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI REAL POTOSI'-SAN ANTONIO CLICCA SU BET365.
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Momento delle due squadre
Il Real Potosí ha costruito la propria stagione attraverso un percorso fatto di equilibrio ma anche di qualche occasione mancata. I numerosi pareggi ottenuti nelle prime giornate raccontano una squadra difficile da battere ma non sempre capace di trasformare le prestazioni in vittorie. La priorità resta aumentare il peso offensivo negli ultimi metri, perché il rendimento difensivo ha spesso consentito ai biancorossi di restare in partita fino alla fine.
Il San Antonio si presenta invece con qualche punto in più ma con un rendimento esterno che continua a rappresentare un limite importante. Le recenti sconfitte lontano dal proprio pubblico hanno rallentato una squadra che in determinate fasi della stagione aveva lasciato intravedere qualità interessanti. La sfida contro il Real Potosí diventa quindi un banco di prova significativo per capire se il gruppo abbia davvero compiuto passi avanti nella gestione delle trasferte più complicate.PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI REAL POTOSI'-SAN ANTONIO CLICCA SU BET365.
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