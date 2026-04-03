Dove vedere Real Sociedad-Levante in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Real Sociedad-Levante: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 3 aprile 2026 (modifica il 4 aprile 2026 | 13:19)

Tra le sfide più interessanti della ventinovesima giornata della LaLiga spicca il confronto tra Real Sociedad e Levante. Il match si giocherà alla Reale Arena di San Sebastián, con calcio d’inizio fissato alle ore 14:00 di sabato 4 aprile. Una partita che mette in palio punti pesanti per obiettivi completamente diversi, ma ugualmente importanti. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI REAL SOCIEDAD-LEVANTE SU BET365

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Il momento delle due squadre — La Real Sociedad arriva a questa sfida con 38 punti in classifica e con l’obiettivo concreto di rientrare nella corsa per un posto nelle competizioni europee. La distanza dalla zona utile è minima, ma il rendimento recente non è stato all’altezza delle aspettative. La squadra allenata da Sebastian Matarazzo ha infatti ottenuto soltanto due vittorie nelle ultime cinque partite, alternando buone prestazioni ad altre meno convincenti. Una discontinuità che rischia di compromettere il cammino verso l’Europa, soprattutto in un campionato così competitivo.

Situazione differente per il Levante, che si trova invischiato nella lotta per non retrocedere. Nonostante la classifica complicata, i segnali recenti sono incoraggianti: la squadra ha raccolto risultati utili che fanno ben sperare in vista della salvezza. Il Levante si presenta quindi con maggiore fiducia rispetto al passato recente e proverà a sfruttare ogni occasione per strappare punti anche su un campo difficile come quello della Real Sociedad.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Levante — La Real Sociedad dovrebbe affidarsi ad un attacco composto da Mendez e Oyarzabal, con quest’ultimo punto di riferimento offensivo e leader tecnico della squadra. Il Levante risponde con un assetto più prudente, con Espi unica punta supportata da una linea di centrocampo folta, pronta a dare equilibrio e copertura.

Real Sociedad (4-4-2): Remiro; Arambarru, Martin, Zubeldia, Gomez; Barrenetxea, Gorrotxategi, Soler, Guedes; Mendez, Oyarzabal.

Levante (4-1-4-1): Ryan; Toljan, Dela, Matturro, Sanchez; Rey; Garcia, Olasagasti, Losada, Tunde; Espi.