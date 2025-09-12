Come arrivano le due squadre alla sfida

La Real Sociedad allenata da Sergio Francisco, nell'ultima sessione di calciomercato, ha effettuato diversi acquisti e cessioni, tra cui quella di Zubimendi all'Arsenal per ben 70 milioni di euro. La squadra dei Paesi Baschi, tuttavia, non ha iniziato il proprio campionato nel migliore dei modi: dopo il pareggio per 1-1 al Mestalla contro il Valencia e quello tra le mura contro l'Espanyol terminato 2-2, è arrivata la sconfitta per 1-0 contro il Real Oviedo, decisa dalla rete dell'ex Napoli ed Anderlecht Dendoncker.