La quarta giornata della Liga spagnola offre ai propri spettatori il match tra Real Sociedad e Real Madrid ed ecco dove si potrà vedere. Le due squadre si affronteranno nella giornata di domani, sabato 13 settembre, alle ore 16:15 presso l'Estadio Municipal de Anoeta.
Liga spagnola
Real Sociedad-Real Madrid, dove vedere l’incontro in diretta tv e streaming live
Come arrivano le due squadre alla sfida—
La Real Sociedad allenata da Sergio Francisco, nell'ultima sessione di calciomercato, ha effettuato diversi acquisti e cessioni, tra cui quella di Zubimendi all'Arsenal per ben 70 milioni di euro. La squadra dei Paesi Baschi, tuttavia, non ha iniziato il proprio campionato nel migliore dei modi: dopo il pareggio per 1-1 al Mestalla contro il Valencia e quello tra le mura contro l'Espanyol terminato 2-2, è arrivata la sconfitta per 1-0 contro il Real Oviedo, decisa dalla rete dell'ex Napoli ed Anderlecht Dendoncker.
Nonostante la Supercoppa UEFA e la Coppa Intercontinentale FIFA vinte nella scorsa stagione, il Real Madrid non ha rispettato le aspettative a livello nazionale ed in Champions League. La squadra, passata sotto la guida di Xabi Alonso dal mese di giugno, ha iniziato la nuova edizione della Liga col piede giusto, ovvero vincendo le prime tre partite: 1-0 contro l'Osasuna grazie al rigore di Kylian Mbappé; 0-3 in casa dell'Oviedo con doppietta dell'attaccante francese e rete di Vínicius Jr; 2-1 contro il Mallorca grazie al gol del numero 7 brasiliano ed a quello di Arda Güler.
Probabili formazioni—
Per la squadra biancoblu mancherà Yangel Herrera per infortunio, mentre è in dubbio la presenza dell'islandese Óskarsson. Per i Blancos, invece, mancheranno ancora gli infortunati Bellingham, Endrick e Mendy, mentre potrebbe tornare disponibile Camavinga.
REAL SOCIEDAD (4-5-1): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Ćaleta-Car, S. Gomez; Kubo, Méndez, Gorrotxategi, Marin, Barrenetxea; Oyarzabal. All: S. Francisco
REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni; Mastantuono, Arda Güler; Vínicius Jr; Mbappé. All: X. Alonso
Real Sociedad-Real Madrid, dove vedere la partita—
I padroni di casa puntano alla prima vittoria del loro campionato, mentre il Real Madrid è a punteggio pieno e vorrà restarci il più possibile. La sfida di domani pomeriggio in live streaming su DAZN, che detiene i diritti televisivi della massima competizione spagnola.
