Reggiana-Modena, dove vedere il derby in diretta tv e streaming LIVE

I padroni di casa punteranno alla vittoria per avanzare in classifica, mentre la squadra ospite vuole mantenere l'imbattibilità

Jacopo del Monaco 27 ottobre - 16:53

Nella giornata di domani avrà inizio il nono turno della Serie B e tra i match spicca quello tra Reggiana e Modena e, di seguito, troverete i dettagli sul dove vedere il derby romagnolo. Le due compagini si sfideranno alle ore 20:30 di domani sera presso il Mapei Stadium, impianto in cui gioca anche il Sassuolo.

Reggiana-Modena, dove vedere la partita — La squadra di casa punta alla vittoria per restare vicino alla zona Play-off, mentre gli ospiti vogliono mantenere il primato in classifica e l'imbattibilità in campionato. Il derby romagnolo tra Reggiana e Modena comincerà alle ore 20:30 di domani sera e si potrà vedere sia in diretta televisiva che in streaming su DAZN e su Amazon Prime Video grazie al canale LaB Channel.

La situazione delle due compagini — Ad oggi, la Reggiana allenata da Davide Dionigi occupa la nona posizione in classifica nell'attuale edizione della cadetteria. La squadra granata sta disputando un campionato molto equilibrato, con tre vittorie ed altrettanti pareggi e sconfitte. Per di più, anche il numero di gol segnati e subiti sono gli stessi, ovvero 14. Nell'ultimo turno di Serie B, la Regia ha perso 3-1 in casa del Monza per mano della doppietta di Dany Mota e la rete di Armando Izzo.

Dall'altra parte abbiamo il Modena di Andrea Sottil che non ha ancora perso un match di questo campionato. La squadra gialloblù, infatti, si trova la primo posto con ben 21 punti conquistati grazie alle 6 vittorie ed i 3 pareggi. Nell'ultima giornata di B, i Canarini hanno vinto 2-1 tra le mura amiche contro l'Empoli grazie alle reti di Ettore Gliozzi e Daniel Tonoli, i quali hanno risposto all'iniziale vantaggio dei toscani firmato Joseph Ceesay.

Probabili formazioni — I padroni di casa non avranno a disposizione Rozzio e Sampirisi mentre dovrebbe essere schierato titolare l'ex Milan Bozzolan. Tra le fila del Modena, invece, Dellavalle potrebbe prendere il posto di Nieling, al quale verrebbe concesso un turno di riposo. A centrocampo ci sarà l'ex della gara Sersanti ed in attacco ci sarà Di Mariano al posto di Defrel.

REGGIANA (3-4-2-1): Motta; Libutti, Papetti, Bonetti; Marras, Charlys, Mendicino, Bozzolan; Tavsan, Portanova; Novakovich. All: Dionigi

MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Dellavalle; Zanimacchia, Sersanti, Santoro, Gerli, Zampano; Di Mariano, Gliozzi. All: Allegri