Rivadavia-River Plate: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Rivadavia-River Plate in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 16:54)

La sfida tra Independiente Rivadavia e River Plate nell’ottava giornata della Primera División si preannuncia interessante.

Il momento delle due squadre — L’Independiente arriva al match in vetta alla classifica, grazie a una serie di prestazioni solide, mentre il River Plate ha finora mostrato risultati più altalenanti, soprattutto in trasferta. Entrambe le squadre puntano a consolidare la propria posizione nella parte alta della classifica, un obiettivo che aumenta la motivazione di entrambe.

L’ultimo incontro ufficiale tra le due formazioni risale al 25 ottobre 2025 e si concluse con uno 0-0. Le statistiche di quella partita evidenziarono un netto predominio del River Plate: possesso palla 70% contro 30%, calci d’angolo 10 contro 2, tiri in porta 5 contro 0, falli 7 contro 13 e cartellini gialli 1 contro 3 a favore della squadra ospite.

In totale le due squadre si sono affrontate tre volte ufficialmente, con un bilancio di gol di 3 a 2 per il River Plate. La media dei gol nel primo tempo è stata di 1,33, nel secondo di 0,33, per una media complessiva di 1,67 gol a partita. Questi dati indicano un confronto spesso equilibrato, con occasioni più concentrate nei primi 45 minuti.