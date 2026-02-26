River Plate e Banfield si affronteranno giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 23:30 in una sfida importante della Primera División argentina

River Plate-Banfield chiude il programma di giovedì 26 febbraio 2026 alle ore 23:30 con una sfida che mette di fronte due squadre alla ricerca di risposte dopo un periodo complicato. Il River Plate vuole interrompere una serie negativa che ha rallentato il proprio cammino, mentre il Banfield arriva con maggiore fiducia e con l’obiettivo di ottenere continuità dopo l’ultima convincente vittoria.

Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — Il River Plate sta attraversando una fase difficile, caratterizzata da risultati negativi e da una produzione offensiva inferiore alle aspettative. Nonostante una buona gestione del possesso e la capacità di controllare il ritmo delle partite, la squadra ha faticato a concretizzare le occasioni create. La necessità ora è quella di ritrovare efficacia e sicurezza per tornare a ottenere risultati positivi e migliorare la propria posizione in classifica.

Il Banfield, invece, ha mostrato segnali incoraggianti nelle ultime uscite, dimostrando maggiore equilibrio e capacità di sfruttare le opportunità offensive. La squadra ha alternato risultati positivi e negativi, ma resta competitiva e in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario. La sfida contro il River rappresenta un banco di prova importante per confermare i progressi e continuare a raccogliere punti.

Probabili formazioni River Plate-Banfield — Il River Plate dovrebbe schierarsi con Beltran tra i pali, difeso da Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz e Acuña. A centrocampo spazio a Moreno, Vera e Galván, mentre Lencina agirà alle spalle della coppia offensiva formata da Freitas e Driussi.

Il Banfield dovrebbe rispondere con Sanguinetti in porta, protetto dalla difesa composta da Lopez Garcia, Arboleda, Meriano e Abraham. A centrocampo Gomez, Pais, Villegas e Piñero avranno il compito di gestire la manovra, mentre Perrotta e Méndez guideranno l’attacco.

River Plate (4-3-1-2): Beltran; Montiel, Martínez Quarta, Paulo Díaz, Acuña; Moreno, Vera, Galván; Lencina; Freitas, Driussi.

Banfield (4-4-2): Sanguinetti; Lopez Garcia, Arboleda, Meriano, Abraham; Gomez, Pais, Villegas, Piñero; Perrotta, Méndez.

