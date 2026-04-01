Qualche anno questa sfida avrebbe potuto assegnare l'Anello Nba senza problemi, quest'anno invece assume i caratteri di un testacoda: da un parte i Milwaukee Bucks fuori dai play-off dopo 10 anni, dall'altra gli Houston Rockets a caccia di punti pesanti per staccare aritmeticamente il pass per la post-season.

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arrivano a questo incontro con qualche difficoltà di continuità: alternano buone prestazioni offensive a momenti in cui la difesa concede troppo, soprattutto nelle gare in trasferta. Nonostante questo, restano una squadra pericolosa, capace di accendersi rapidamente grazie al talento individuale e a un sistema offensivo che, quando gira, produce tanti punti in poco tempo. L’ultima parte del loro percorso mostra però la necessità di trovare maggiore solidità per tornare davvero competitivi contro avversari in forma.Dall’altra parte isi presentano con un momento decisamente più positivo. La squadra sta trovando ritmo, fiducia e soprattutto una buona continuità nei risultati, spinta da un gioco più organizzato e da una fase difensiva che negli ultimi match ha concesso meno rispetto a inizio stagione. In casa stanno costruendo buona parte del loro slancio, e questo rende la sfida ancora più interessante dal punto di vista del rendimento.

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