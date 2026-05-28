Nel Roland Garros tutte le sfide fanno giocate. In questo iconico circuito, tra i più prestigiosi del panorama tennistico internazionale, sono più fattori a fare la differenza: momento di forma, temperamento, perfino il clima può incidere. In questo scenario giovedì 28 maggio si affrontano alle 11:00 di mattina, sotto il sole battente di Parigi, Diaz Acosta e Tien, un match tutt'altro che scontato. Per scoprire come guardare la partita, continua a leggere l'articolo.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS di ACOSTA-TIEN SU BET365

Segui il match su VINCITU e non perderti neanche un minuto

Dove vedere Acosta-Tien in diretta TV e streaming gratis

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Bet365 per tutti gli utenti registrati. Registrandosi tramite il link ufficiale e avendo un conto attivo, oppure effettuando una scommessa, si potrà seguire la partita live e consultare numerose statistiche in tempo reale su squadre e atleti. Con un conto BET365 attivo, sarà quindi possibile vedere la partita in streaming gratuito da qualsiasi dispositivo.

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto BET365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Acosta-Tien sul palinsesto BET365

Focus sui giocatori

Facundo Díaz Acosta arriva al Roland Garros in fiducia grazie agli ottimi risultati ottenuti nei tornei minori sulla terra battuta, dove ha conquistato tre titoli stagionali. Anche se ha giocato poco a livello ATP, ha mostrato continuità e un buon stato di forma. Learner Tien sembra però arrivare meglio: dopo gli ottavi a Roma ha vinto il titolo a Ginevra e a Parigi ha esordito con una prova convincente contro Garin. Lo statunitense sta crescendo molto sulla terra e appare leggermente favorito. Non ci sono precedenti ufficiali tra i due, il che rende ricco di sorprese il confronto di giovedì.

Il tabellone di Roland Garros Garros

Dunque, nonostante le classifiche del ranking suggeriscono un netto vincitore, i momenti di forma rendono questo match entusiasmante e avvincente. Sicuramente, una sfida da non perdere per gli amanti del tennis e del Roland Garros. Chi riuscirà a prevalere in questo testa a testa, affronterà nel terzo round il vincente tra

E allora che aspetti? Guarda ora Acosta-Tien in diretta streaming gratis su BET365

Non perdere la sfida, seguila su VINCITU