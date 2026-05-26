Il diciannovenne Federico Cinà si presenta al Roland Garros nel migliore dei modi. Dopo aver battuto al primo round Reilly Opelka si prepara ad affrontare Jesper de Jong. Il confronto tra i due si terrà mercoledì 27 maggio alle 11:00 di mattina. Non perdere nemmeno uno scambio di questo intenso match: per scoprire come vederlo gratuitamente in diretta tv e streaming live, continua a leggere quest'articolo.

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Focus sui giocatori

Il tabellone di Roland Garros Garros

Cinà occupa al momento la posizione numero, ma il match contro De Jong è più aperto di quanto si possa immaginare. Il classe 2007 ha già dimostrato di poter competere ad alti livelli, anche se la prova nel primo round non è indicativa del suo momento di forma dato il pessimo momento di forma con cui si è presentatoal primo round. Ancheperò ha beneficiato degli abbinamenti, dato che ha sconfitto unin pessima condizione. L'italiano e l'olandese non si sono mai affrontati prima: questo infatti sarà il loro primo confronto. Sulla terra battuta sono entrambi forti e preparati:, mentre De Jong 3.Sarà quindi un match che può aprire a diversi risultati. È leggermente favorito de Jong, ma sarebbe ingeneroso dare poche chance a Cinà. Chi riuscirà a trionfare mercoledì affrontare ai sedicesimi di finale il vincitore nel derby francese tra

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