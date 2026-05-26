Non perdere Cinà-De Jong: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Il diciannovenne Federico Cinà si presenta al Roland Garros nel migliore dei modi. Dopo aver battuto al primo round Reilly Opelka si prepara ad affrontare Jesper de Jong. Il confronto tra i due si terrà mercoledì 27 maggio alle 11:00 di mattina. Non perdere nemmeno uno scambio di questo intenso match: per scoprire come vederlo gratuitamente in diretta tv e streaming live, continua a leggere quest'articolo.
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Focus sui giocatoriCinà occupa al momento la posizione numero 238 nel ranking, ma il match contro De Jong è più aperto di quanto si possa immaginare. Il classe 2007 ha già dimostrato di poter competere ad alti livelli, anche se la prova nel primo round non è indicativa del suo momento di forma dato il pessimo momento di forma con cui si è presentato Opelka al primo round. Anche De Jong però ha beneficiato degli abbinamenti, dato che ha sconfitto un Wawrinka in pessima condizione. L'italiano e l'olandese non si sono mai affrontati prima: questo infatti sarà il loro primo confronto. Sulla terra battuta sono entrambi forti e preparati: Cinà ha vinto 4 delle ultime cinque partite disputate su questa superficie, mentre De Jong 3.
Il tabellone di Roland Garros GarrosSarà quindi un match che può aprire a diversi risultati. È leggermente favorito de Jong, ma sarebbe ingeneroso dare poche chance a Cinà. Chi riuscirà a trionfare mercoledì affrontare ai sedicesimi di finale il vincitore nel derby francese tra Humbert e Halys.
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