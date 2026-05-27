Non perdere Cobolli-Wu: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Superato il primo round, Cobolli e Wu proseguono il Roland Garros. I due tennisti si affronteranno sulla terra battuta di Francia giovedì 28 maggio alle 11:00 di mattina. Segui la sfida senza perdere nemmeno uno scambio: per scoprire come fare, continua a leggere l'articolo.
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Focus sui giocatoriFlavio Cobolli si presenta alla sfida da quattordicesimo nel ranking e già solo per questo nettamente favorito rispetto a Wu, al momento al novantaduesimo posto e ben lontano dai livelli più competitivi. Il tennista cinese ha comunque disputato un'ottima sfida contro Giron, vincendo 3 set e guadagnando l'accesso al secondo round. Cobolli, invece, ha affrontato Pellegrino ottenendo lo stesso risultato. Sulla terra battuta Cobolli e Wu non si sono mai affrontati: l'unico precedente che si registra è di pochi mesi fa sul cemento del Messico, datato 27 febbraio. In quell'occasione l'italiano ha vinto 0-2.
Il tabellone di Roland Garros GarrosL'ultima parola sarà comunque rimessa alla terra rossa, superficie imprevedibile e su cui Wu ha una discreta esperienza dato che ha vinto 3 delle ultime 4 partite disputate. Chi vincerà il secondo round affronterà nel terzo il vincitore del confronto tra l'argentino Diaz Acosta e l'americano Tien.
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