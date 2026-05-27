Superato il primo round, Cobolli e Wu proseguono il Roland Garros. I due tennisti si affronteranno sulla terra battuta di Francia giovedì 28 maggio alle 11:00 di mattina. Segui la sfida senza perdere nemmeno uno scambio: per scoprire come fare, continua a leggere l'articolo.

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Focus sui giocatori

Il tabellone di Roland Garros Garros

Flavio Cobolli si presenta alla sfida da quattordicesimo nel ranking e già solo per questo nettamente favorito rispetto a, al momento al novantaduesimo posto e ben lontano dai livelli più competitivi. Il tennista cinese ha comunque disputato un'ottima sfida contro Giron,e guadagnando l'accesso al secondo round., invece, ha affrontato Pellegrino ottenendo lo stesso risultato. Sulla terra battuta Cobolli e Wu non si sono mai affrontati: l'unico precedente che si registra è di pochi mesi fa sul cemento del Messico, datato. In quell'occasione l'italiano ha vintoL'ultima parola sarà comunque rimessa alla terra rossa, superficie imprevedibile e su cui Wu ha una discreta esperienza dato che. Chi vincerà il secondo round affronterà nel terzo il vincitore del confronto tra l'argentinoe l'americano

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