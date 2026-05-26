Non perdere Fonseca-Prizmic: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live
Tra le sfide più avvincenti del prossimo round di Roland Garros c'è quella tra Joao Fonseca e Dino Prizmic, che si terrà mercoledì 27 maggio alle 14:30 di pomeriggio sul campo di terra battuta più iconico e affascinante del panorama tennistico internazionale. Questi due giocatori si incontreranno per la prima volta, prepariamoci quindi ad inedito confronto. Per non perdere nemmeno uno scambio, continua a leggere l'articolo e scopri come vedere la partita gratuitamente.
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Focus sui giocatoriIl tabellone mette di fronte due tennisti che si sono ritrovati, negli ultimi anni, a fare i conti con qualche acciacco fisico, dovendo quindi ritrovare la giusta intensità ed il momento di forma perfetto. Il brasiliano nel primo round di Roland Garros ha sconfitto in tre set il francese Pavlovic, mentre Prizmic ha battuto l'americano Zheng. Fonseca dovrebbe essere il principale indiziato per la vittoria finale, ma il croato ha collezionato un impressionante record di vittorie sulla terra battuta in questa stagione, dimostrando di saper gestire nel migliore dei modi questa superficie. Fonseca, infatti, ha più difficoltà: nelle ultime cinque partite sulla terra battuta tra Madrid, Roma, Monaco e Roland Garros ha vinto solo due partite, perdendone tre.
Il tabellone di Roland Garros GarrosSarà quindi una partita imprevedibile, in cui Fonseca nonostante vanti una posizione decisamente migliore nel ranking ha meno esperienza sulla terra battuta. Chi vincerà il confronto mercoledì, affronterà ai trentaduesimi di finali il vincente tra Royer e Novak Djokovic.
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